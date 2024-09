Satelliittikuvat todistavat Putinin strategisen ammusvaraston tuhon

Syyskuun 19. päivä otettuihin satelliittikuviin on merkitty useita 80–85 metrisiä kraattereita ja tuhoutuneita varastobunkkereita. Hyökkäys tapahtui syyskuun 17.–18. päivien välisenä yönä.

Venäjän varastointi petti

Britannian puolustusministeriön julkisen tiedustelupäivityksen mukaan on "lähes varmaa", että ammusvarastossa oli ammuksia, ohjuksia ja liitopommeja eturintaman joukkojen käyttöön.

Toropetskin ammusvarastoa uusittiin vuonna 2018 ja se on yksi Venäjän suurimmista strategisista ammusvarastoista, jotka suoraan huoltavat Ukrainassa taistelevia venäläisjoukkoja, ministeriö kirjoittaa.

– On hyvin todennäköistä, että ammusten huono varastointi jätti ne haavoittuvaksi dronehyökkäykselle, joka aiheutti ketjureaktion, jossa räjähdykset levisivät bunkkerijärjestelmässä, ministeriö kirjoittaa.

ISW: Tämä voi olla iskujen seuraus

Iskut ammusvarastoja vastaan osuvat Ukrainan kannalta sopivaan saumaan, sillä maan armeija on Venäjään verrattuna kärsinyt pahasta ammuspulasta koko vuoden ajan.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War puolestaan arvioi, että Ukrainan iskut Venäjän selustan huoltoa vastaan luovat "laajempaa operatiivista painetta" Venäjälle.