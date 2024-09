Sotakirjeenvaihtaja: Putinin uhkaukset on otettava vakavasti

Nurminen korostaa, että on aivan eri asia, saako Ukraina ampua länsiaseilla omalla alueellaan Ukrainassa, Venäjän rajan välittömässä läheisyydessä vai saisiko se ampua pidemmälle sellaisiin strategisiin kohteisiin, joissa Venäjän armeija toimii.

– Käsittääkseni brittiläisen Storm Shadown kantama on 250 kilometriä. Yhdysvaltalainen Atacms on 300 kilometrin laite. Niillä pystyy tietysti vaikuttamaan merkittävästi.

Nurmisen mukaan mahdollisia kohteita on ympäri rintamalinjan.

– Idässä on kymmeniä välittömiä kohteita sekä merkittäviä polttoainevarastoja, huoltoainereittejä ja sotilaslentokenttiä, joita Venäjä käyttää tällä hetkellä erityisesti liitopommi-iskuihin.

– Lisäksi on tietysti Krim, jonne Ukraina haluaa takaisin ja jossa se haluaa tuhota muun muassa Kertshinsalmen sillan.

Rintamalinjat paikallaan

– Pokrovskin suunnalla Donetskissa Venäjä painostaa kovasti. Ukrainan armeija on tehnyt uudelleen ryhmittymisen ja lähettää sinne täydennyksiä, mutta pelkästään yhdellä Pokrovskin on tällä hetkellä noin 40 000 venäläistä sotilasta, eli tilanne on [Ukrainan kannalta] paha.