Venäjä väittää tuhonneensa viisi hävittäjää lentokenttäiskussa – video raivostuttaa Ukrainassa

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut todisteeksi iskusta videon, jonka voi katsoa jutun alusta. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Ukrainan ilmavoimien entinen tiedottaja Yurii Ihnat on kommentoinut hyökkäystä Facebookissa. Hänen mukaansa Venäjän hyökkäys aiheutti "joitain tappioita", mutta ei kuitenkaan sellaisia, joista Venäjä puhuu. Ihnat ei julkaisussaan kertonut, millaisia tappioita Venäjän hyökkäys hänen tietojensa mukaan aiheutti.

Ukrainasta kritiikkiä

– (Jonkun) on oltava vastuussa siitä, että tällaisia asioita tapahtuu jatkuvasti Ukrainan ilmavoimille. Järjestelmällinen huolimattomuus voi panna meidät kaikki mullan alle tässä sodassa, Ponomarenko kirjoittaa.

Hyökkäyksiä myös muille kentille

Viime kuukausina Venäjä on iskenyt ainakin neljään ukrainalaiseen hävittäjään Dolgintsevon lentokentällä Etelä-Ukrainassa, Forbes kirjoittaa. Median mukaan Venäjä on tuhonnut ainakin viisi venäläishävittäjää viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.

Reutersin mukaan iskut Starokostiantynivin kentälle ovat osoitus siitä, että Ukrainalla on edessään haasteita länsimaisten F-16-hävittäjien suojelemisessa. Ensimmäisten F-16-hävittäjien odotetaan saapuvan Ukrainaan heinäkuun aikana.

Sotilasasiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä on todennäköisesti kohdistanut iskujaan lentotukikohtien infrastruktuuria, kuten kiitoratoja vastaan, koska se pyrkii vaikeuttamaan F-16-hävittäjien tehokasta käyttöä.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kiihdyttäneet ilmaiskujaan kuluvan vuoden aikana. Ukraina on iskenyt erityisesti Venäjän sotilaslentokenttiä ja öljyjalostamoita vastaan. Hyökkäysten avulla Ukrainan on katsottu pyrkivän hillitsemään Venäjän ilmavoimien toimintaa, joka on kiihtynyt Ukrainan ilmapuolustuksen heikentymisen vuoksi.