Ukraina: Venäjä menetti päivässä 580 sotilasta – MTV seuraa sotaa

Venäjän miehittämän Ukrainan Krimin niemimaan Sevastopolin kaupungissa polttoainevarasto on syttynyt palamaan, kertovat venäläisviranomaiset. Asiasta uutisoi muun muassa venäläismediat Izvestija ja Kommersant .

Venäjän viranomaiset väittävät, että tulipalo on seurausta räjähdyksestä. Viranomaiset sanovat, että alustavien tietojen mukaan räjähdyksen aiheutti Ukrainan armeijan drone.

Satamakaupunki Sevastopol sijaitsee Etelä-Krimissä. Venäjä on miehittänyt Krimiä vuodesta 2014 saakka.

Siipeen on saatu, niin fyysisesti, henkisesti kuin taloudellisesti. Mies ei kuitenkaan vaikuta olevansa pahoillaan siitä, että uskaltautui noin kuusi vuotta sitten ensimmäiselle matkalleen Ukrainaan.

Hän kertoo pienestä pitäen ajatelleensa, että osallistuminen sotaan on "sellainen rasti", jonka hän haluaisi tässä elämässään kokea. Mutta ei toki ihan minkä tahansa joukon riveissä.

– Minulla on mielestäni aika vahva moraalinen kompassi. Alkoi selvitä, että siellähän soditaan eurooppalaisia arvoja vastaan, ja Suomi sekä muu Eurooppa katsovat sitä sivusta (Venäjän) infosodan uhreina, mies kuvailee.

Yksityisyytensä suojelemiseksi mies esiintyy haastattelussa nimettömänä, mutta hänen henkilöllisyytensä on STT:n tiedossa. Mies on kirjoittanut kokemuksistaan elämäkertaa, joka on tarkoitus julkaista myöhemmin tänä vuonna.