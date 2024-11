Paula Joukanen todisti kilpakumppanin huumeidenkäyttöä Miss Universum -kisoissa – kertoo kilpailun poliittisesta pelistä: "Toivon, että tuomaristo näkisi sen ohi"

"On suuri kunnia, että meillä suomalaisilla on noin huikea edustaja"

– Kuten sanoin, niin Miss Universumeissa on valitettavasti tietynlaista poliittista peliä mukana, mutta toivon, että tänä vuonna tuomaristo näkisi sen ohi ja oikeasti näkisi, kuinka huikean auran Matilda omaa. Hänhän edustaa suomalaista naista parhaimmillaan. Hän on hyvin nöyrä ja karismaattinen, vahva, fiksu ja koulutettu. Mielestäni on suuri kunnia, että meillä suomalaisilla on noin huikea edustaja maailmalla, hän jatkoi.