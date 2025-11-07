Miss Meksiko joutui julkisen nuhtelun kohteeksi Miss Universum -kilpailussa. Muut kilpailijat osoittivat hänelle tukensa marssimalla ulos tapahtumasta.

Useat kilpailijat ovat kävelleet ulos Miss Universum -kilpailun tapahtumasta sen jälkeen, kun isäntämaan Thaimaan järjestäjätaho moitti julkisesti Miss Meksikoa, kertoo BBC.

Kilpailuja edeltävässä seremoniassa thaimaalainen Miss Universum -johtaja, liikemies Nawat Itsaragrisil moitti Meksikon edustaja Fatima Boschia kymmenien kilpailijoiden edessä mainosmateriaalin julkaisematta jättämisestä. Bosch ei ollut mitä ilmeisimmin julkaissut Thaimaata esitteleviä mainoksia kilpailumatkan aikana.

Tapahtumasta on levinnyt video. Siinä nähdään, kuinka Itsaragrisil kysyy aggressiivisen sävyyn Miss Meksikolta, miksi hän ei ole julkaissut kaikkea Thaimaata markkinoivaa materiaalia. Kun Bosch yrittää vastata kysymykseen, korottaa Itsaragrisil ääntään Boschille ja kehottaa tätä olemaan hiljaa.

– En antanut sinulle mahdollisuutta vastata. Minä puhun nyt, mies räyhäsi.

Kun Itsaragrisil pyytää vartioita poistamaan Boschin tilasta, nousevat muut kilpailijat seisomaan ja monet lähtevät kävelemään ulko-ovea kohti siitäkin huolimatta, että 60-vuotias Itsaragrisil yrittää kiristää heitä kilpailusta poistamisella.