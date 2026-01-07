Lumimyrskyn seurauksena on annettu Ruotsissa useita säävaroituksia. Asiasta uutisoi muun muassa TV4.
Ruotsin Göteborgissa lumimyrsky on sekoittanut liikenteen pahasti.
TV4:n meteorologi Johan Tengholmin mukaan länsirannikolla voi sataa paikoin jopa 25 senttimetriä lunta vuorokaudessa.
Monille alueille, kuten Sundsvalliin, Hudiksvalliin ja Dalarnaan on annettu säävaroituksia.
Ruotsin Ilmatieteen laitos suosittelee välttämään tarpeetonta liikkumista ajoneuvoilla. Esimerkiksi Göteborgissa julkinen liikenne lähes pysähtyi aamun aikana.
TV4 tapasi liikenteessä paikallisen Sara Blombergin, joka kulki töihin suksilla, mutta matkanteko oli hidasta.
– Noin tunnin aikana olen edennyt neljä pysäkinväliä, Blomberg kertoo.