Santeri Alatalo, 32, oli kaatamassa Leijonia Turussa: "Jotkut sanoivat, että ei mitään saumoja"

Alatalo juniorina isänsä Matin valmentajauran myötä myös Sveitsissä, mutta vietti paljon nuoruuttaan Suomessakin, jossa hän pelasi juniorina sekä JYPissä että HPK:ssa. Alatalo nähtiin Suomen nuorisomaajoukkueissakin ja 2010-luvun taitteessa myös SM-liigassa HPK:ssa. Alatalo on kuitenkin pelannut ja asunut jo vuosia Sveitsissä.

Sveitsin pääsarjassa kaudesta 2012–13 lähtien kiekkoillut Alatalo sai maan kansalaisuuden vuonna 2020, ja hän on pelannut Sveitsin maajoukkueessa jo kahdet arvokisat: MM-kisat 2021 sekä olympialaiset 2022.

– On iso juttu pystyä kaivamaan voitto maailmanmestaruuden ja olympiakullan voittanutta joukkuetta vastaan. Oli vielä perhettä ja kavereita katsomassa peliä.

"Ei huono eikä liian hyvä"

– Oli tosi tasainen vääntö. Se olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Suomi minun mielestäni hallitsi, varsinkin alkuvaihetta. Heillä oli hyviä pitkiä hyökkäyksiä, joita me emme oikein saaneet pysäytettyä.

Jaakko Stenroos/All Over Press

Jaakko Stenroos/All Over Press

"Oma sarja on tällä hetkellä erittäin kova"

Leijonilla monipuolinen ja monirytminen kiekollinen pelitapa on valettu joukkueen vahvaksi kivijalaksi, jolla arvokisoista on onnistuttu takomaan vuosi toisensa perään vakuuttavaa menestystä. Kuinka hyvin Sveitsin tapa pelata on saatu Alatalon näkemyksen mukaan juurrutettua omaan maajoukkueeseen?