Anssi Salmela ja Tuukka Rask aateloitiin – kuusi nimeä jääkiekon kunniagalleriaan

Topi Jaakola ja Mika Pyörälä ovat uusia Jääkiekkoleijonia.AOP
Julkaistu 54 minuuttia sitten

MTV URHEILU-STT

Suomalaisen jääkiekon kunniagalleriaan on aateloitu kuusi uutta nimeä, museokeskus Vapriikki tiedotti maanantaina.

Suomen Jääkiekkomuseon aatelointikunta valitsi pelaajista Topi Jaakolan, Mika Pyörälän, Tuukka Raskin ja Anssi Salmelan, tuomareista Johanna Subanin ja vaikuttajista Jukka-Pekka Vuorisen.

Jaakola, Pyörälä ja Salmela olivat voittamassa miesten toista maailmanmestaruutta vuonna 2011. Rask arvostettiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi vuonna 2014.

Heidät liitetään Jääkiekkomuseon Jääkiekkoleijonat-seinälle numeroina 281–286.

Museon verkkosivulla kerrotaan, että kuusi nimeä on enimmäismäärä, joka voidaan vuodessa aateloida. Kunniagalleriaa on pidetty vuodesta 1985 lähtien.

Entinen NHL-kiekkoilija Teppo Numminen toimii valintatoimikunnan puheenjohtajana.

