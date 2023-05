Entinen Leijonat-valmentaja juonii nyt vastustajan penkin takana – koki saksalaisseurassa erikoisen havainnon: "Tuli yllätyksenä"

Suomi–Saksa lauantaina 13.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Kaudella 2017–18 Kangasalusta operoi Lauri Marjamäen valmennustiimissä Leijonissa ja oli apuvalmentamassa Suomea sekä olympialaisissa että MM-kisoissa. Nyt hän on valmentamassa ensimmäistä kertaa arvoturnauksessa toista maata Saksan apuluotsina ja vieläpä Tampereella.

Jurvalaissyntyinen Kangasalusta pelasi aikoinaan Tampereen Ilveksessä useita vuosia ja oli myöhemmin valmentamassa Ilveksen joukkueita. Hän on edustanut Tampereella lisäksi HCM:ää.

– Vastustajajoukkue on täynnä tuttuja valmentajia ja pelaajia. Kotikaupunki, ja paljon ystäviä ja sukulaisia on varmasti katsomossa. Ihan ainutlaatuinen tilaisuus itselleni, josta saa olla tosi ylpeä. Olen innoissani, ja kun kansallislaulut kajahtavat, kolahtaa varmaan vielä kovemmin, Kangasalusta herkuttelee.

– Kaikki tietävät Suomen joukkueen pelaamisen, yksilötaidon ja menestyksen viime vuosilta. Pitää tehdä hyvät suunnitelmat ja onnistua hyvin, että heidät pystyy voittamaan. He pelaavat kotiyleisön edessä, niin se on kova haaste meille, mutta ei ylitsepääsemätön missään nimessä.

"Huhujen mukaan hyvää palautetta"

IMAGO/osnapix/ All Over Press

IMAGO/osnapix/ All Over Press

Kangasalusta toimi Saksan apuvalmentajana ensimmäistä kertaa viime marraskuussa Deutschland Cupissa , kun sveitsiläisen Bernin peräsimeen sittemmin lähtenyt Toni Söderholm työskenteli vielä Saksan päävalmentajana. Nyt Saksaa päävalmentaa saksalainen Harold Kreis, jolla on roppakaupalla kokemusta sekä saksalaisista että sveitsiläisistä seurajoukkueista.

– Nykyinen päävalmentaja Harold Kreis tykkää suomalaisesta ja eurooppalaisesta jääkiekosta. Suomen menestyksestä viime vuosilta on otettu vaikutteita paljon, mutta mukana on mausteina pohjoisamerikkalaisuutta ja saksalaisuutta. Peruspelaaminen on kuitenkin enemmän suomalaista kuin pohjoisamerikkalaista, Kangasalusta kiteyttää.