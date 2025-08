Antti Pennaselta suoraa puhetta Leijonien tekemästä "virheestä"

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue eli Leijonat lähtee ensi helmikuun Milanon arvoturnaukseen hallitsevana olympiavoittajana. Leijonat järjesti tulevaan turnaukseen liittyvän tapahtuman maanantaina Helsingissä, kun paikalle saapui noin 50 Suomen huippupelaajaa. Leijonat sai jo viime kaudelta yhden tärkeän kokemuksen alle toisesta jättiturnauksesta.

Leijonat kun osallistui NHL:n järjestämään 4 Nations -turnaukseen, missä sen lisäksi mukana olivat Kanada, Yhdysvallat ja Ruotsi.

Leijonat hävisi Montrealissa ja Bostonissa pelatussa turneessa Yhdysvalloille (1–6) ja Kanadalle (3–5), minkä lisäksi se kaatoi Ruotsin (4–3 ja.).

– Jos pelillisiä asioita miettii, niin meidän pitää pystyä puolustamaan paremmin. Päästimme liian paljon maaleja, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoo kyseisen turnauksen annista MTV Urheilulle.

Pennanen myöntää, ettei Leijonien valmistautuminen onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla.

– Ensimmäinen peli meni meiltä osittain ohi sen takia, kun emme olleet riittävän nopeasti samalla sivulla. Nyt pitää saada nopeammin ja selkeämmin kuva siitä, että miten pelaamme, jotta voimme aloittaa paremmin, Pennanen pohtii.

Leijonat joutui jyrän alle 4 Nations -turnauksen alkuhetkillä.2025 Getty Images

Tämä huomioitiin jo maanantaina Helsingissä.

– Annoimme pienen (pelillisen) paketin pelaajille ja sitten kun lopullinen joukkue on valittu, niin prosessi tiivistyy sen jälkeen, Pennanen perkaa.

Pennanen uskoo, että viime kauden 4 Nations -kokemus auttaa kaikkia kyseisessä turnauksessa mukana olleita joukkueita, jotka pystyvät nyt valmistautumaan ”vielä paremmin” olympialaisiin.

Pennanen lataa kovan väitteen, kun hän puhuu tulevasta tapahtumasta.

– Uskallan sanoa, että se on kaikkien aikojen kovin jääkiekkoturnaus, Pennanen täräyttää.

– Noin voi sanoa siksi, koska taso on koventunut ja laajentunut. Tuonne on tullut monta joukkuetta, jotka voivat sanoa, että voimme voittaa olympiakultaa. Me kuulumme niiden joukkoon. Tuo on kovin mahdollinen tapahtuma, missä aikataulu on todella tiukka. Tulemme nopeasti paikalle ja heti ruvetaan pelaamaan.

Vuoden 2026 talviolympialaisten miesten jääkiekkoturnaus käydään 6. –22. helmikuuta.