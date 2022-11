SM-liigan sarjakärki sai ikäviä uutisia Leijonien pelistä – Petteri Sihvonen: "Katastrofaalista"

– Hän on kannatellut Lukkoa. Puhutaan kohtuuttoman kovasta kolauksesta. Jääkiekon jumalat pyllistävät nyt Hakulisen ja Lukon suuntaan. Tuo on suorastaan surullista, Sihvonen jatkaa.

Kehut Sveitsille

– Tiedän, että Jukka Jalonen ottaa nuo vahvoina, henkilökohtaisina haasteina. Kari Jalosen Tshekki voitti Leijonat viime kevään EHT-ottelussa pelaten Meidän peliä. Nyt heillä ei ole NHL-tähtiä sotkemassa pelisapluunaa. Jo tuo on todella kova ja mielenkiintoinen peli. Sen lisäksi on jännä nähdä, että onko Ruotsin peli muuttunut uuden päävalmentajan myötä. Uskoisin, että he pelaavat nyt vahvemman kiekkokontrollin kautta. Sen myötä ohjelmassa voi olla kaksi peliä, joissa suomalainen jääkiekkoilu saattaa maistaa omia lääkkeitään. Sen takia asetelma on hyvin mielenkiintoinen, Sihvonen povaa tulevasta.