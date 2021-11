Kultaleijonan KHL-kautta sävytti erikoinen hetki – lentokentälle pirahti tyly ilmoitus, mutta asiaa oli ollut myös Jukka Jalosella

– Hienosti nopea puolenvaihto ja sen jälkeen toinen poikkisyöttö. Se on aina vaikea. Yritin vain saada siinä luistinta ja mailaa eteen, että saa sen sisään.

– Itsekin viime kaudella Venäjällä pelanneena tiesin, että nuoret pojat ovat nopeita ja taitavia. He tietävät pelaavansa kokeneempia vastaan, niin näytönhalut ovat kovat.

"Kyllä se lämmittää"

Siellä lepää. Harri Pesonen on vienyt Leijonat 1–0-johtoon Venäjää vastaan.

– Meillä on niin hyviä pelaajia. Mutta niiden, keille ne paikat tulevat, pitää laittaa sisään. Niitä ei montaa tule per jätkä. Ei passaa tuhlailla.

Seuravaaksi Leijonat kohtaa lauantaina Tshekin, ja Karjala-turnauksen päätösottelussa sunnuntaina on vastassa Ruotsi.

"Jukan valmennustiimiin mielellään tulee"

Myöhemmin tällä kaudella mennään myös kohti kaksia arvokisoja. Helmikuussa 2022 ohjelmassa on Pekingin olympiaturnaus, ja toukokuussa puolestaan Suomen MM-kilpailut.

Sikäli kuin NHL-pelaajat ovat Pekingissä mukana, Sveitsin liigan SCL Tigersissa kiekkoilevaa Pesosta ei pidetä todennäköisenä olympiakävijänä. Suomen hyökkäykseen on niin paljon tyrkyllä NHL-huippuja.

– Se tiedostetaan, että Euroopan jätkienkin pitää olla valmiina, jos joku iso kiho ylempää päättää, että eivät ne (NHL-pelaajat) lähdekään. Ei varmaan kukaan Euroopassa pelaava kieltäydy siitä mahdollisuudesta, jos sinne tulee mahku lähteä. Mutta ei se (olympiaturnaus) sillä lailla ole mielessä. Maajoukkueessa kun ollaan, vedetään täysiä, mutta pääfokus kauteen lähdettäessä on aina seuratoiminta, mistä se palkka tulee.

– Kun muut hommat natsaavat ja on terveenä, Jukan (Jalonen) valmennustiimiin aina mielellään tulee. Tietää, että täällä on hyvä meininki ja tänne otetaan sellaisia jätkiä, jotka täällä haluavat oikeasti olla.

– Kuten kaikki tietävät, on iso vuosi. Mielenkiintoisia turnauksia. Kaikilla pelaajilla on mahdollisuuksia. Jos näyttöpaikan saa, totta kai mielellään on mukana.