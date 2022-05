Tre Kronorin touhu ihmetyttää – Leijonat-hyökkääjä liputtaa vastakohdalle: "Ketä odottavat"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

MM-kisojen käynnistyttyä viime viikolla Suomella oli vapaana vain kaksi paikkaa, kun tiedossa oli Mikael Granlundinkin saapuminen vahvuuteen. Linja oli viime vuosilta tuttua Jukka Jalosta: veivaaminen turnauksen aikana pidetään minimissä ja luotetaan MM-leirityksessä hyvin yhteen hitsautuneeseen ryhmään.

Apuja Pohjois-Amerikasta odotelleella ja lukuisista NHL-kieltäytymisistäkin otsikoissa olleella Ruotsilla oli sen sijaan joukkueessa yllin kyllin tilaa. Tre Kronoria valmentava Johan Garpenlöv peluutti turnauksen alussa vain yhdeksää hyökkääjää, ja joukkueen vaiheilla on ollut levottomuutta.

Ruotsin tyyli mietityttää Leijonien hyökkääjää Jere Sallista.

– Vaikea sanoa, ketä he odottavat, mutta kyllä Ruotsilla on huippuosaamista NHL:ssä. He ovat tehneet tämän valinnan, että he odottavat. Suomella Jukan linjana in ollut jo monta vuotta, että ollaan lyöty joukkue hyvissä ajoin kasaan ja lähdetty luomaan joukkuehenkeä, Sallinen pohti.

Kun Salliselta kysyi, uskooko hän Ruotsin strategian voivan toimia, hän vastasi, että vaikea sanoa.

– Ainakin meidän linjamme on toiminut hyvin. On luottamus pelaajiin. On pitkä matka, EHT:t ja MM-leiritykset. Siinä tulee yhteisiä kokemuksia. En tiedä, kumpi on parempi. Itse tykkään kuitenkin tästä, mitä me teemme.

Sveitsin pääsarjassa pelaavaa EHC Biel-Bienneä nykyisin seurajoukkuetasolla edustavalla Sallisella on kokemusta Ruotsinkin jäiltä, kun hän on pelannut kolmella kaudella SHL:ää Örebrossa. Kahdella niistä hän toimi joukkueen kapteenina.

– Ainakin silloin, kun minä siellä pelasin, Ruotsissa oli tosi vauhdikasta kiekkoa. Hyvin luistelevia pelaajia paljon. Yksilötaitoa, ja NHL:ssä on hirveä kasa pelaajia. Ehkä meidän vahvuutemme Suomessa on puolestaan puolustuspelaaminen ja yhdessä, joukkueena toimiminen. Se sopii minulle.

Sapluuna on tuloksistakin päätellen sopinut ylipäätään Leijonille. Viime vuosien rekordi Jalosen alaisuudessa on sanalla sanoen vakuuttava: perättäisistä MM-kisoista 2019 ja 2021 kultaa ja hopeaa sekä tämänvuotisista Pekingin olympialaisista kultaa.

Ruotsi sen sijaan putosi vuoden 2019 MM-kisoissa Suomea vastaan puolivälierävaiheessa, jäi viimevuotisissa MM-kisoissa kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle sekä sijoittui surkeasti vasta yhdeksänneksi. Pekingin olympialaisistakaan ei tullut juhlaa, vaan Ruotsi oli neljäs.

"Mennään ihon alle"

Nämä MM-kisat Suomi että Ruotsi ovat aloittaneet kolmella voitolla kolmesta ottelusta. Herkullinen kohtaaminen on luvassa keskiviikkoiltana Tampereen Nokia Arenan pullistellessa yleisöä.

– Kova matsi on varmasti tulossa. Ruotsilla on tosi hyvä nippu, paljon hyviä pelaajia. Meidän pitää saada energiat takaisin, Sallinen sanoi ja viittasi siihen, että Suomi pelasi viimeksi maanantaina Yhdysvaltoja vastaan.

– He liikkuvat hyvin, niin meidän pitää liikkua vielä paremmin ja olla vahva kamppailuissa.

Sallinen korostaa myös pelin alun tärkeyttä. Pekingissä hän ei ollut pelaamassa, mutta Suomi oli lohkovaiheen ottelussa jo 0–3 tappiolla Ruotsia vastaan, kunnes nousi 4–3-voittoon jatkoajan jälkeen. MM-kisoissa 2019 Sallinenkin oli mukana, kun Ruotsi puolestaan nykäisi puolivälierässä enimmillään kahden maalin karkumatkalle, mutta Suomi kiri tasoihin ja vielä uudelleen maalin takaa-ajosta rinnalle. Kyseinen taisto päättyi jatkoajalla Leijonille 5–4.

– On tärkeää, miten me lähdemme. Lähdemme suoraan kuskin paikalle viemään meidän peliämme eteenpäin.

Sallinen huomauttaa Ruotsin vaarallisuudesta.

– Kun he saavat flow-tilan päällä, heillä on hyökkäysvoimaa tosi paljon. Meidän pitää olla hereillä, ettei anneta heille sitä. Ollaan vähän ärsyttäviä, mennään vähän ihon alle. Pelataan kovaa ja taistellaan. Luotetaan siihen, että meidän systeemimme toimii.

– Ei anneta heidän olla kiekossa ja pelata sen kanssa, vaan pysytään me kiekossa. Eivät he tykkää puolustaa, he haluavat hyökätä.

Kahteen suuntaan

Monikäyttöiselle luottohevoselle Salliselle itselle maittaa sekä hyökkääminen että puolustaminen. Maailmanmestari ja kaksinkertainen MM-hopeamitalisti alleviivaa joukkueurheilijan huoneentaulua: tärkeintä on, että joukkue voittaa.

– Pystyn itse auttamaan kahteen suuntaan pelaamisella. Sitä minä yritän tehdä, pelata maskissa ja pelata kovaa. Olen mielestäni onnistunut siinä ihan hyvin. Totta kai pikkuhiomista voidaan tehdä vielä ketjun kanssa, että saisimme vähän enemmän maalipaikkoja.

– Näissä peleissä maalipaikat ovat niin vähissä, että ei ole helppo homma sinne suuntaan, mutta yritetään puolustaa hyvin.

Sallinen on pelannut kolmosketjun oikealla laidalla. Keskellä on operoinut Juho Lammikko, ja ketjun vasemmassa laidassa on nähty sekä Toni Rajala että Jere Innala.

Erilainen rooli

Viime vuosista on nähty muutostakin. Sallinen on aiemmin totuttu näkemään maajoukkueessa puolustavammassa roolissa ja alivoimaluutana, mutta MM-kotikisoissa hänelle on suotu offensiivisempaa vastuuta ylivoimaa myöten.

– Rooli on erilainen, mitä on yleensä ollut maajoukkueessa. Pääsee huippuäijien kanssa olemaan ylivoimassa ja tekemään omaa juttua. Se ruokkii itseluottamusta, kun saa onnistumisia.

Kolmessa ottelussa tehopisteet 1+1 kokoon naputellut Sallinen palaa vielä puolustamisen ja hyökkäämisen tasapainoon.

– Molemmat ovat niin tärkeitä. Suomella av-pelaaminen on aina ollut isossa roolissa, ja olemme olleet tosi hyviä siinä monta vuotta.

Tuoreeltaankin: maanantain runsasjäähyisessä ottelussa Yhdysvaltoja vastaan Leijonat jätti vastustajansa vaille ylivoimamaalia. Leijonat sen sijaan rankoi ylivoimalla kolmesti ja otti 4–1-voiton.

– Meidän pitää pitää oma pää kylmänä ja olla vähemmän boksissa. Totta kai viidellä viittä vastaan täytyy yrittää luoda enemmän maalipaikkoja. Se on tärkeää. Ei kaikissa peleissä kuitenkaan noin paljon jäähyjä tule. Muuten se oli kokonaisvaltaisesti hyvä peli, Sallinen teesasi.

