Hannes Björnisen Leijonat-ketjulla kolisi: "Ei voi missään nimessä olla tyytyväinen"

– Totta kai nälkä on kova. Haluaa menestyä ja pelata niin hyvin kuin on mahdollista. Sen takia täällä ollaan.

– Moke torjui hyvin. On pari variaatiota, mitä teen, ja tällä kertaa koetin längistä, eikä mennyt.

"Täytyy oppia"

– Tuo on aika haastava tilanne. Yleensä halutaan voittaa irtokiekko ja lähteä hyökkäämään. Siinä täytyy olla lähellä myös sen takia, että saisi kiekon eikä vastustaja pääsisi myllyttämään ja pelaamaan pitkää hyökkäystä. Tällä kertaa vastustaja pääsi kuitenkin kääntymään ja sai minun yli syötettyä pikkulätyn. Totta kai se pitää pelata paremmin, Björninen perkasi.

– Ei voi missään nimessä olla tyytyväinen. Täytyy vain oppia ja pystyä parantamaan. Mutta turha näihin on myöskään jäädä kiinni. Mennään yhteistyöllä eteenpäin ja nimenomaan opitaan.

Tshekkiä vastaan lauantaina

– Tiedetään, kuinka hyvin Tshekki on pelannut varsinkin viime ajat. Heillä on paljon tosi taitavia pelaajia ja he pelaavat joukkueena myös tosi tiiviisti ja jämäkästi, varmasti osittain myös uuden valmennuksen takia.