Seksuaaliterapeutti kertoo, mitä terapiassa tapahtuu: "Aina pidetään vaatteet päällä"

– Ehkä on hyvä kertoa, että seksuaaliterapiassa aina keskustellaan ja aina pidetään vaatteet päällä. Edelleen on ikävä kyllä ihmisiä, jotka kuvittelevat, että täällä tehtäisiin jotain muuta, erityistason seksuaaliterapeutti Marjo Viinanen Väestöliiton Terapiapalveluista kertoo.

Sen kummempaa valmistautumista ei kuitenkaan tarvita. Ihminen on jo terapian varatessaan käsitellyt asiaa kuitenkin jonkin verran.

Kauanko seksuaaliterapia kestää?

Marjo Viinanen kertoo, että seksuaaliterapia on pääsääntöisesti ihmisen itsensä maksamaa terapiapalvelua, toisin kuin esimerkiksi Kelan tukema kuntouttava psykoterapia.

– Jotkut käyvät vain kerran tai kaksi ja usein silloin on kyseessä jokin selkeä aihe, kuten "onko ok, jos nautin erilaisista rooleista seksissä tai käytän fantasioita kiihottumisen tukena?”, Viinanen kertoo.

Jos taustalla on sen sijaan esimerkiksi haluttomuutta tai vuorovaikutusongelmia ihmissuhteissa, asian ratkominen saattaa vaatia Viinasen mukaan useamman kerran.

Millaisissa tilanteissa seksuaaliterapiaan hakeudutaan?

Pari- tai monisuhteessa olevat voivat tulla terapeutin juttusille juttelemaan jo ennen varsinaisia ongelmia: mikä nykytilanteessa on hyvää, mitä halutaan säilyttää, minne ja miten suhdetta voisi viedä eteenpäin?

Muuttunut elämäntilanne ja sen vaikutukset seksuaalisuuteen

– Unohdetaan, että ihminen on kokonaisuus ja seksuaalisuus on osa meitä koko elämän.

Yksin vai yhdessä seksuaaliterapiaan?

– Tietenkään et ehkä jaksa olla intiimielämässä aktiivinen, jos elämässä on kaikkea muuta kuormittavaa. Se on usein helpottava tieto, että tässä oli näitä muitakin tekijöitä, joihin pystyy vaikuttamaan ja asiat voivat selkeytyä.