Leijoniin reilun kolmen vuoden tauon jälkeen palaava JYP-tähti Sami Vatanen sai keskiviikon Liiga-kierroksen jälkeen myös kysymyksen tuleviin olympialaisiin liittyen.
Vatasen edellinen ottelu Leijonissa oli ikimuistoinen. Suomi varmisti tuolloin MM-kullan jatkoajalla kotiyleisön edessä Tampereella. Samalla kaudella tähtipakki oli mukana myös olympiakultaa Pekingissä voittaneessa joukkueessa.
Ensi viikolla Vatanen, 34, pukee taas maajoukkuepaidan päälle EHT-turnauksessa Tampereella. Hän tekee paluun hyvillä mielin.
– Siellä (maajoukkueessa) on aina ollut hauskaa. Kyllä täytyy sanoa, että hyviä muistoja on sieltä, Vatanen totesi MTV Urheilulle keskiviikkona.
Kuluvalla kaudella kansainvälisen jääkiekon ylivoimainen ykköstapahtuma on olympialaiset Italiassa. Leijonat juhli historiallista kultaa 2022, mutta nyt NHL-pelaajat palaavat olympiajäille 12 vuoden tauon jälkeen.