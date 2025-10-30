– Aika sen tulee näyttämään, mikä NHL-pelaajien tilanne on, ja minkälaisia tarpeita on. Ensisijaisesti tarkkaillaan tietysti NHL:stä pelaajia, mutta samaan aikaan ei voida unohtaa Euroopassa pelaavia pelaajia, koska kuten olemme huomanneet jääkiekkomaailmassa voi monenlaisia asioita tapahtua, ja haluamme olympialaisiin parhaan mahdollisen joukkueen. Jos se paras mahdollinen joukkue on se, että siellä on Euroopasta pelaajia, niin siellä on Euroopasta pelaajia, Pennanen totesi MTV Urheilulle viitaten muun muassa loukkaantumisiin.