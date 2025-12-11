Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloittaa tänään EHT-turnauksen ja kohtaa Liberecissä Tshekin. Kolmissa edellisissä MM-kilpailuissa torjunut Emil Larmi aloittaa Leijonien maalilla.
Maailmanmestari ja olympiavoittaja Sakari Manninen pyörittää peliä ykkössentterinä laidoillaan Julius Nättinen ja Jesse Puljujärvi.
Ottelu alkaa kello 19.30 Suomen aikaa.
Avausottelun jälkeen joukkueet matkustavat Sveitsin Zürichiin, jossa ohjelmassa on ottelut turnausisäntä Sveitsiä ja Ruotsia vastaan.
Leijonien kokoonpano torstaina:
Maalilla:
Emil Larmi (Varalla: Waltteri Ignatjew)
1. kenttä:
Julius Nättinen–Sakari Manninen–Jesse Puljujärvi
Mikko Lehtonen (C)–Vili Saarijärvi
2. kenttä:
Jere Innala–Arttu Ruotsalainen–Markus Nurmi
Robin Salo–Juuso Riikola
3. kenttä:
Lauri Pajuniemi–Janne Kuokkanen–Ahti Oksanen
Santeri Hatakka–Sami Niku
4. kenttä:
Saku Mäenalanen–Hannes Björninen–Jere Sallinen
Eemil Viro–Topi Niemelä
13. hyökkääjä:
Patrik Puistola