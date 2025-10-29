Ville Peltonen vahvistaa Leijonien valmennusta jo ensi viikolla alkavalla EHT-turneella, A-maajoukkueen vastuuluotsi Antti Pennanen kertoo.
Suomen jääkiekkoliitto tiedotti jo viime elokuussa, että Peltonen korvaa Jussi Tapolan apuvalmentajana ensi kevään olympiaturnauksessa. Tapola, Mikko Manner ja maalivahtivalmentaja Aki Näykki ovat kuitenkin Pennasen apuna EHT:llä ja MM-kisoissa.
Leijonien mediatilaisuudessa maanantaina Pennanen kuitenkin kertoi, että Peltonen on mukana tiimissä jo ensi viikon EHT-turnauksessa Tampereella. Tämän lisäksi Geneve-Servetten suomalaiskäskijä nähdään Sveitsin-turnauksessa joulukuussa.
Lue myös: Jesse Puljujärvi Leijoniin – Antti Pennanen sai tähdet kasaan
Pennasen mukaan sveitsiläisseura Bern kielsi Tapolan osallistumisen tuleviin talviolympialaisiin, kun Leijonissa tehtiin turnauksen valmentajavalintoja kesällä. Tapolan työtilanne muuttui