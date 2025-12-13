Suomen jääkiekkomaajoukkue hävisi lauantaina Sveitsin EHT-turnauksessa Ruotsille maalein 2–4.
Tappio oli Leijonille turnauksen toinen, sillä Suomi hävisi torstaina Tshekille 1–3. Kaikkiaan Suomi on hävinnyt neljä viidestä kauden EHT-mittelöstä.
Suomella oli paljon epäonnea ottelussa, sillä kaksi Leijona-pelaajaa talutettiin loukkaantuneena koppiin. Puolustaja Santeri Hatakka loukkaantui ensimmäisessä erässä ja luottosentteri Sakari Manninen kolmannessa erässä.
Suomi pelaa vielä huomenna turnausisäntä Sveitsiä vastaan kello 16.45 Suomen aikaa.