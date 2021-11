Jukka Jalosen Leijoniin hurjaa tunkua – Sami Vatasella ja kumppaneilla iso hetki Helsingissä: "Emme ole sulkeneet olympiaovia"

Marraskuun Karjala-turnaus on ensimmäinen etappi kahden jättitapahtuman sesongilla. Helmikuussa Leijonat taistelee olympiakullasta Kiinan Pekingissä.

Toukokuussa edessä ovat MM-kotikisat Tampereella ja Helsingissä.

Näitä varten moni suomalainen pelaaja oli valppaana, kun Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen aloittivat soittokierroksensa.

– Varmaan kaikki, kelle soitimme, halusivat lähteä mukaan tai halusivat tulla Moskovaan. Kyllä pelaajatkin ovat havainneet, että keväällä pelataan kotikisat ja olympialaiset ovat ohjelmassa helmikuussa. Totta kai nuo vaikuttavat isossa kuvassa, se on ymmärrettävää. Kotikisatkin pelataan kerran kymmenessä vuodessa. Jos kokeneempi kaarti haluaa pelata siellä, niin se sauma on nyt. Uutta mahdollisuutta ei välttämättä enää tule, Jukka Jalonen miettii MTV Urheilulle.

Leijonat kasaa marraskuun Karjala-turnaukseen ja joulukuun Venäjän turnaukseen kaksi lähes toisistaan poikkeavaa joukkuetta. Leijonien valmennusjohto näkee täten 40–50 eri pelaajaa syksyn tapahtumissa.

Olympialaiset takaraivossa

Karjalassa ja Moskovassa iso fokus kääntyy kevään MM-kotikisoja varten annettaviin näyttöihin.

Karjala-turnaus toimii kuitenkin myös näyttöikkunana helmikuun olympialaisia ajatellen.

Vaikka Leijonien olympiajoukkue rakentuu vahvasti NHL-pelaajien kautta, ei Suomen joukkueen johto unohda Euroopan kärkikaartia.

– Emme ole sulkeneet olympiaovia Euroopassa pelaavilta pelaajilta, Jalonen painottaa.

– Totta kai pitää olla erittäin hyvä pelaaja, että pääsee sinne mukaan. Meidän pitää luottaa siihen, että homma toimii myös pienessä kaukalossa. Eli että pelaajalla on turnauskestävyyttä, ja että pelaaja pystyy pelaamaan paineen alla.

Karjala-turnauksessa mielenkiinto kohdistuu erityisesti puolustuspäähän, jossa mukana ovat Sveitsissä pelaava Sami Vatanen ja vastaikää Pietarin SKA:han siirtynyt Mikko Lehtonen.

Heidän lisäkseen tyrkyllä on muun muassa viime kevään MM-kisoissa vakuuttanut Iiro Pakarinen.

– Totta kai heillä on mahdollisuus olemassa. Emme ole tehneet vielä mitään päätöksiä. Aika näyttää, että miten pojat suoriutuvat ja miten muut saman roolin pelaajat onnistuvat omissa ympyröissään, Jalonen miettii.

Nimekkäitä vahvistuksia

Leijonien Karjala-turnauksen joukkue on poikkeuksellisen nimekäs. Mukana on useita kevään 2019 maailmanmestareita ja eri sarjojen tähtipelaajia.

Vatasen ja Lehtosen lisäksi joukkueeseen nimettiin muun muassa KHL-tähdet Sakari Manninen, Markus Granlund ja Joonas Kemppainen sekä Sveitsissä loistavat Harri Pesonen, Toni Rajala ja Valtteri Filppula.

– On mukava valita pelaajia, kun ei tarvitse kissojen ja koirien kanssa etsiä, Jalonen nyökyttelee päätään tyytyväisenä.

Moni nyt valituista pelaajista palaa Leijoniin vuosien tauon jälkeen. Esimerkki näistä on Valtteri Filppula, 37. Filppula palasi kesällä Eurooppaan, pitkän Pohjois-Amerikassa vietetyn visiitin jälkeen. Tänä syksynä Filppula on ollut iskussa Geneve-Servetten riveissä (18 ottelua, 7+12=19).

– Olen valmentanut häntä jokusen kertaa. Silloin kun hän on ollut mukana, hän on ollut erinomainen kansainvälisissä peleissä. Jere (Lehtinen) jutteli hänen kanssaan ja hän oli heti valmis tulemaan. Oletan, että hän on kevään suhteen kiinnostunut, kun hän lähti Karjala-turnaukseen mukaan. Mutta mennään rauhassa eteenpäin, Jalonen sanoi Filppulasta.

Leijonat sai myös pitkästä aikaan KHL-seura Ufan suomalaistähtiä riveihinsä. Sakari Manninen nähtiin viimeksi Leijonien paidassa syksyllä 2019. Markus Granlundilla edelliset maaottelut ovat keväältä 2016.

– Kysymme aina parhaita pelaajia mukaan. Pelaajat itse päättävät, että tulevatko he vai eivätkö tule. Nyt saimme heitä mukaan ja olemme siihen erittäin tyytyväisiä. Pojat pääsevät mittaamaan oman tasonsa ja me näemme sen, että missä he menevät suhteessa kansainväliseen kärkeen, Jalonen sanoo Granlundista ja Mannisesta.

Marraskuun Karjala-turnauksen jälkeen Jalonen ja GM Lehtinen suuntaavat Pohjois-Amerikkaan, missä he näkevät ison määrän suomalaispelaajia. Joulukuussa edessä on Moskovan EHT-turnaus, minkä jälkeen ajatukset palaavat taas olympiaprojektiin.

Yleisesti Jalonen on herkullisessa paikassa. Suomella on paljon tarjontaa niin helmikuun olympiajoukkueeseen kuin kevään MM-kisojen ryhmään. Olympialaisten suhteen tilanne on toinen kuin esimerkiksi vuonna 2010, kun Jalonen rakenteli Vancouverin joukkuetta.