SM-liigan ennätysmies puuttuu Leijonista – Antti Pennanen ottaa kantaa myös NHL-tilanteeseen

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kevään ensimmäinen ryhmä julkaistiin perjantaina. Mukana on useita ensikertalaisia, mutta joukosta puuttuu myös muun muassa yksi merkittävä nimi.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen ja GM Jere Lehtinen valitsivat tänään julkaistuun leiriryhmään mukaan kuusi ensikertalaista. Heistä yksi mielenkiintoinen nimi on Jesper Peltonen, joka tekee maajoukkuedebyyttinsä 26 vuoden iässä. Jesper on HIFK-päävalmentaja Ville Peltosen poika.

Hänen lisäkseen ensikertalaisia ovat KooKoon Teemu Engberg, JYPin Santeri Huovila, HPK:n Jesse Kiiskinen, TPS:n Eetu Päkkilä ja Kiekko-Espoon Arttu Tuomaala.

– Haluamme antaa nuorille pelaajille mahdollisuuksia tulla kansainväliseen jääkiekkoon mukaan. Uskomme, että tuosta on hyötyä pitkässä juoksussa maajoukkuetoiminnan kannalta. Nyt oli hyvä hetki ja kohta ottaa heitä mukaan MM-leiritykseen. Katsotaan, että miten pitkälle heidän rahkeensa riittävät, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoo MTV Urheilulle.

Leijonien joukkueeseen valittiin sellaisia pelaajia mukaan, joiden liigakausi päättyi tällä viikolla. Mukana ovat muun muassa HIFK:n Tony Sund ja Kristian Vesalainen sekä Tapparan Oiva Keskinen ja Petteri Puhakka.

Sen sijaan Liigan tuoreen pistepörssivoittajan Atro Leppäsen nimeä ei listalta löydy. Leppänen, 26, teki tällä kaudella uuden SM-liigapuolustajien piste-ennätyksen, kun takoi runkosarjan 60 ottelussa tehot 21+42=63.

Leppäsen poissaoloon liittyy hyvin ymmärrettävä syy: kuorma. Leppänen kantoi isoa vastuuta Sportin takalinjoilla koko kevään ajan.

– Atron ja muutaman muun pelaajan kohdalla on viisainta ymmärtää se, että huili tekee tässä kohtaa hyvää. Heillä on varmasti vielä kevättä jäljellä, Pennanen paljastaa suorin sanoin.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Atro Leppänen (kuvan kultakypärä) takoi hurjaa jälkeä Sportin takalinjoilla.Vesa Pöppönen / AOP

NHL?

Leijonien MM-leiritys käynnistyy ensi viikolla, kun ohjelmassa on kaksi ottelua Latviaa vastaan. Tämän jälkeen Leijonat pelaa neljä peliä Ruotsia vastaan Göteborgissa, Raumalla ja Hämeenlinnassa.

MM-leiritys päättyy Tshekin EHT-turnaukseen, mistä Leijonat matkaa Tukholmaan, missä se pelaa MM-kisojen alkulohkon ottelunsa.

– Joukkue muuttuu jokaisen viikon jälkeen, kun uusia pelaajia tulee mukaan. Puhutaan sekä lyhyistä, viikon mittaisista seteistä, sekä siitä, että pitkä juoksu kulkee rinnalla mukana, Pennanen sanoo tulevasta.

Leijonien MM-joukkueen kohdalla iso mielenkiinto kohdistuu myös NHL:ään. Julkisuuteen on jo levinnyt tietoja siitä, miten muun muassa Nashville Predatorsin maalivahti Juuse Saros on kiinnostunut lähtemään mukaan kisoihin (Ilta-Sanomat). Myös Seattle Krakenin suomalaistulokas Jani Nyman on ilmoittanut halukkuutensa (Yle).

– Kävimme 4 Nations -turnauksen jälkeen jotain keskusteluja aiheeseen liittyen – varsinkin Jeren (GM) kanssa. Meillä on kohtuullisen hyvä tieto pelaajista ja heidän sopimustilanteistaan. Sitten kun NHL:n runkosarja päättyy, niin alamme puhua noista asioista julkisesti, Pennanen toteaa.

NHL-kortti on nyt isosti esillä, sillä taustalla painaa myös toinen tuleva turnaus – olympialaiset, jotka käydään ensi vuoden helmikuussa. Niille, jotka ovat tyrkyllä olympialaisiin, mutta joiden paikka ei ole aivan kiveen hakattu, MM-kisat tarjoavat mainion näyttöpaikan.

– Uskon, että maajoukkuekokemukset auttavat pelaajia pelaamaan paremmin, koska maajoukkueessa pelataan kuitenkin vähän eri tavalla kuin seurajoukkueessa. En näe tuosta mitään haittaa – päinvastoin vain hyötyä. Tätä kautta kevään maajoukkuekokemukset auttavat olympialaisia ajatellen, Leijonien päävalmentaja Pennanen myöntää.

– Mustan kun Yhdysvaltojen hyökkääjä Dylan Larkin puhui siitä, että jos USA haluaa menestyä kansainvälisesti, pelaajien pitää pelata maajoukkueessa. Olen tuosta samaa mieltä. On aina hyvä saada kokemuksia maajoukkuepeleistä, aina kun siihen on mahdollisuus. Kyllä pelaajat ymmärtävät tuon, Pennanen jatkaa.

Pennasella itsellä edessä ovat ensimmäiset MM-kisat Leijonien päävalmentajan tontilla. Fiilis alkaa kohoamaan, kun kevätaurinko paistaa ja eri sarjoissa tahkotaan jo isoja ratkaisuotteluita.

– Kyllä tässä on ehdottoman innoissaan siitä, kun ruvetaan harjoittelemaan ja pelaamaan, Pennanen nyökkäilee.

Samaan aikaan kun Leijonat valmistautuu MM-kisoihin, kotimainen SM-liiga jatkuu pitkälle toukokuun puolelle. Mahdollista on, että mikäli kevään finaalisarja venyy aina kuudenteen tai seitsemänteen otteluun asti, pelejä pelataan vielä samalla viikolla, kun kevään MM-kisat lähtevät liikkeelle.

– Se ohjelma on mitä on. Aika näyttää sitten, että mikä meidän tilanteemme on ja mikä finaaleissa pelaavien pelaajien tilanne on. Sitä peilataan sitten kokonaisuuteen. Ei tuosta kannata sen isompaa ongelmaa tehdä, Pennanen kuittaa.

Kevään MM-kisat käynnistyvät Ruotsin Tukholmassa ja Tanskan Herningissä 9. toukokuuta.