Leijonien vaisusti sujunut EHT-turnaus huipentui 4–3-jatkoaikavoittoon turnauksen isäntämaa Sveitsistä. Jesse Puljujärvi ratkaisi pelin tehtyään myös ottelun avausmaalin.
Suomi hukkasi varsinaisella peliajalla 3–1-johdon, mutta Puljujärvi päätti Leijonien vuoden voittoon. Puljujärven lisäksi maalinteossa onnistuivat Markus Nurmi ja Sami Niku. Emil Larmi torjui 35 laukausta Leijonien tolppien välissä.
Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen oli tyytyväinen voittoon Tshekille ja Ruotsille kärsittyjen tappioiden jälkeen.
– Huippusuoritus. Vastassa oli kaksinkertainen MM-finalisti ja olympiaehdokkaita. Mentaalisesti kova suoritus. Meillä on ollut tiukka viikko ja matkustamista, Pennanen summasi TV5:n lähetyksessä.
Sveitsissä pelattu EHT-turnaus sujui Pennasen miehistöltä tulosten valossa heikosti. Leijonat hävisi avausottelussa Tshekille maalein 1–3 ja eilen lauantaina se kärsi Ruotsille 2–4-tappion.
Suomi on voittanut tällä kaudella vain kaksi ottelua kuudesta, kun summataan Tampereen, Liberecin ja Zürichin tulokset.
– Pelasimme koti-EHT:lläkin hyvää jääkiekkoa. Nyt oli eri joukkue ja eri pelaajat. Moni pelaaja onnistui. Tykkäsin moraalista, jota näytimme, Pennanen sanoi.
Juttua muokattu kello 19.43: Pennasen kommentit lisätty juttuun.