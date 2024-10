Leijonien taustalla pyörii jo NHL-koneisto – Antti Pennanen heti hurjaan testiin, tästä ”4 nationsissa” on kyse

Pennasen Leijonat-ura käynnistyy kotimaan kamaralla, kun perinteinen Karjala-turnaus pelataan ensi viikolla Helsingissä (7.–10.11.). Tämän jälkeen Leijonien johtoryhmän katseet kääntyvät tiukasti NHL:n puolelle. Piakkoin eteen kun tulee tiukka takaraja.

Leijonien pitää ilmoittaa oma pelaajalistansa helmikuussa pelattavaan 4 Nations -turnaukseen marraskuun loppuun mennessä.

Suomi osallistuu täysin NHL-pelaajilla vedettävään 4 nations -turnaukseen yhdessä Kanadan, Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa. Turnaus pelataan 12.–20. helmikuuta Montrealissa ja Bostonissa.

Turnaukseen osallistuvat maat nimesivät jo ensimmäiset pelaajansa 4 nationsiin kesän alkuvaiheilla. Leijonien valinnat kohdistuivat Nashville Predatorsin maalivahtiin Juuse Sarokseen, Dallas Starsin puolustajiin Miro Heiskaseen ja Esa Lindelliin sekä hyökkääjistä Carolina Hurricanesin Sebastian Ahoon, Florida Panthersin Aleksander Barkoviin ja Colorado Avalanchen Mikko Rantaseen.

Näiden lisäksi esimerkiksi Dallas Starsin Roope Hintziä voi pitää vuorenvarmana valintana. Rajatapauksia kuitenkin riittää, minkä myötä Leijonien taustalla pyörii jo nyt melkoinen NHL-koneisto.

Kulisseissa yksi nimi nousee nyt ylitse muiden. Hän on NHL-seura Columbus Blue Jacketsin entinen GM Jarmo Kekäläinen.

– ”Keklu” on auttanut meitä kovasti. Hän kävi jo harjoituskaudella ja nyt kauden alussa katsomassa pelejä. Saamme sieltä (rapakon takaa) raportteja siitä, että miten meidän pelaajamme pelaavat. On kuitenkin aina eri asia, kun näkee pelejä paikan päältä omin silmin. Hän kantaa pelaajatarkkailussa nyt isoa roolia, Leijonien GM Jere Lehtinen kiittelee.

Kekäläinen toimii tulevassa neljän maan turnauksessa Leijonien Assistant GM:n roolissa. Eli suomeksi sanottuna hän on Leijonien GM:n Lehtisen apuna pelaajatarkkailussa ja joukkueen rakennusvaiheessa.

Pohjaidea

Leijonien GM Lehtinen ja maajoukkueen uusi päävalmentaja Antti Pennanen lähtevät Pohjois-Amerikkaan ensi viikolla pelattavan Karjala-turnauksen jälkeen.

– Ajatus on se, että näemme Kekäläistä siellä paikan päällä Pohjois-Amerikassa. Käymme katsomassa samoja pelejä ja tarkkailemme sellaisia pelaajia, joiden otteita haluamme nyt nähdä. Kaikkia ei ehdi näkemään ja samaan aikaan kaikkia ei myöskään tarvitse nähdä, Lehtinen taustoittaa.

Leijonien pelaajatarkkailuun osallistuu myös muun muassa NHL-seura Florida Panthersin apuvalmentaja Tuomo Ruutu, joka vahvistaa Suomen valmennusta helmikuun turnauksessa.

Koko neljän maan turnauksen eli NHL 4 Nations Face-offin pohjaidea on se, että NHL on halunnut jo tovin ajan palauttaa niin sanotun World Cupin normaaliin päiväjärjestykseen. Kansainvälisessä jääkiekossa on eletty jo pitkään poikkeavaa aikaa, kun parhaat eivät ole pelanneet parhaita vastaan maajoukkueympyröissä.

NHL-pelaajat eivät osallistuneet kaksiin edellisiin olympialaisiin, eikä World Cupia ole järjestetty sitten vuoden 2016.

– Tästä syntyy nyt jatkumo, kun olympialaiset pelataan vuoden päästä, Leijonien GM Lehtinen muistuttaa 4 nations -turnauksen alla.

NHL-pelaajat palaavat olympialaisiin vuonna 2026 Italiassa. NHL on mukana myös vuoden 2030 kisoissa Ranskassa.

– Olemme kaikki odottaneet sitä, että NHL-pelaajat pääsevät pelaamaan vastakkain myös maajoukkueympyröissä. Tuohon saadaan vielä olympialaiset perään. Tämä on oikein hyvä kuvio, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoo siihen, miten Leijonien tämänvuotinen kausirakenne eroaa aiemmista.

Erikoisuus

Maallikko voisi kysyä, että miksi vain neljä joukkuetta? Miksi vain Kanada, USA, Ruotsi ja Suomi pelaavat keskenään?

Suurin syy löytyy turnauksen säännöistä.

– Kaikkien pelaajien pitää olla NHL-pelaajia ja esimerkiksi Tshekillä ei ole riittävästi pakkeja tuota varten. Pitäisikö muitakin olla mukana? Ehdottomasti. Eiköhän jokainen haluaisi nähdä Roman Josin Sveitsin tai David Pastrnakin Tshekin mukana, Leijonien päävalmentaja Pennanen vastaa.

NHL teki edellisellä kerralla poikkeavia ratkaisuja, kun se järjesti World Cup -turnauksen Kanadan Torontossa (syksy 2016). Tuolloin Kanadan, USA:n, Suomen ja Ruotsin lisäksi mukana olivat myös Tshekki, Venäjä, Euroopan yhdistelmäjoukkue ja Pohjois-Amerikan alle 23-vuotiaiden joukkue.

Tuolloin Euroopan yhdistelmäjoukkue eteni aina finaaliin, missä se hävisi Kanadalle. Euroopan yhdistelmäjoukkueessa pelasi muun muassa slovakialaisia, sveitsiläisiä ja saksalaisia pelaajia.

Tulevan neljän maan turnauksen iso erikoisuus tulee aikataulujen puolelta. Jokaisen joukkueen pitää ilmoittaa oma pelaajalistansa jo hyvin varhaisessa vaiheessa – marraskuun loppuun mentäessä.

– Emme ole ainoita, joiden mielestä tuo takaraja tulee aika nopeasti vastaan. NHL-kautta on ehditty pelata vasta alle kaksi kuukautta. Tilanne on hyvin erilainen kuin esimerkiksi tulevissa olympialaisissa, Leijonien GM Lehtinen miettii.

Suomen kannalta turnaukset säännöt luovat varsin mielenkiintoisen tilanteen erityisesti puolustajien osalta. Suomalaisista vain seitsemän puolustajaa on pelannut alkukaudella vakiominuutteja NHL:ssä.

– Nyt olisi aika helpot valinnat edessä. Seitsemän pelaajaa ja seitsemän valintaa, Leijonien päävalmentaja Pennanen naurahtaa.

– Uskon, että tuo vielä muuttuu tuosta. Pitää katsoa, että mikä (Jani) Hakanpään tilanne on ja miten esimerkiksi (Ville) Heinola toipuu nilkkavammastaan. Ja että saako (Urho) Vaakanainen lisää peliminuutteja. En ole vielä huolissani tuosta, Pennanen jatkaa Leijonien pakkipäästä.

Suomen saumat

Suomen joukkue lyödään lukkoon marraskuun lopulla. Sen jälkeen muutoksia voi tulla eteen, mikäli joku pelaaja joutuu jättämään turnauksen loukkaantumisen takia välistä.

Suomen yksi iso vahvuus tulevassa turnauksessa on sen sentterikalusto. Florida Panthersin Aleksander Barkov kuuluu omalla pelipaikallaan aivan maailman kärkiyksilöiden joukkoon. Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on NHL-tähtikaliiberia ja Roope Hintz on Dallas Starsin ykkössentteri.

Heidän lisäkseen Anton Lundell on kantanut alkukaudella isoa vastuuta hallitsevan mestarin Florida Panthersin riveissä. Erik Haula taas on pelannut vahvasti New Jersey Devilsissä. Heidän lisäkseen esimerkiksi Mikael Granlund (San Jose Sharks) pystyy pelaamaan keskellä.

Kaikista suurimmat mietinnän kohteet kohdistuvat nyt hyökkääjien viimeisiin valintoihin sekä maalivahteihin.

Leijonien hyökkääjistössä oma mielenkiintoinen kortti on muun muassa Pittsburgh Penguinsin Jesse Puljujärvi, joka oli mukana viime kevään MM-kisoissa Tshekeissä.

– Arvostan kovasti sitä, miten hän tuli ison lonkkaleikkauksen läpi ja teki hurjasti hommia sen eteen, että hän pääsi pelaamaan Pittsburghissa. Se vaati paljon. Hän on meidän tarkkailtavien pelaajien listalla, Leijonien päävalmentaja Pennanen vahvistaa.

Maalivahtiosastolla Nashville Predatorsin Juuse Saros on Leijonien selkeä ykkösvahti. Hänen takanaan tilanne on auki.

– (Justus) Annunen (Colorado Avalanche) on ollut hyvä. (Joel) Blomqvist (Pittsburgh Penguins) on kolkutellut ovia ja (Kevin) Lankinen (Vancouver Canucks) on pelannut hyviä pelejä. Siellä on Sarosta, Ukko-Pekka Luukkosta (Buffalo Sabres) ja kumppaneita. Ei homma tuosta jää varmasti kiinni, Pennanen kuittaa Suomen veskaritilanteesta.

Pennanen itse on kovassa testissä helmikuun turnauksessa, kun hän tekee virallisen debyyttinsä Leijonien penkin takana. Suomi ei ole turnauksen ennakkosuosikki, vaan se on haastajan asemassa.

Miten Suomi pärjää esimerkiksi Kanadan ja USA:n tähtinippuja vastaan?