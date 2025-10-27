Sveitsin jääkiekkoliigassa huippujälkeä syyskaudella tehnyt hyökkääjä Jesse Puljujärvi palaa Leijonat-paitaan Tampereen Euro Hockey Tour -turnauksessa ensi viikolla.
Puljujärvi on mukana päävalmentaja Antti Pennasen kauden ensimmäisessä joukkueessa, joka tiedotettiin maanantaina. NHL-kaukalot viime kevään jälkeen hyvästellyt Puljujärvi on tehnyt Geneve-Servetten paidassa 19 ottelussa tehot 5+14.
Puljujärvi, 27, on pelannut Leijonissa kolmella kaudella uransa aikana – viimeksi Jukka Jalosen alaisuudessa MM-kisoissa 2024.
Pennasen EHT-nippu Tampereelle on nimekäs, sillä mukana ovat muun muassa myös Geneve-Servetten muista suomalaistähdistä Sakari Manninen ja Vili Saarijärvi. Kolminkertainen arvokisavoittaja Manninen pelasi edellisen kerran Leijonissa MM-keväänä 2023.
SM-liigasta ryhmässä on muun muassa JYPin tähtipakki Sami Vatanen. Maalille Pennanen on valinnut arvokisoista tutut Emil Larmin (Färjestad) ja Harri Säterin (Biel-Bienne).
Ensikertalaisia joukkueessa on kuusi, esimerkiksi Ässissä sensaatiosyksyä pelaava puolustaja Rami Määttä.