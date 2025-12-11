Tshekki löi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen EHT-turnausottelussa Liberecissä 3–1. Leijonilta hylättiin kaksi maalia.

Tshekki ja Suomi avasivat Sveitsin EHT-turnauksen torstaina Tshekin Liberecissä pelatulla matsilla, jossa Tshekki siirtyi toisessa erässä näyttävästi johtoon. Filip Chlapik toimitti kiekon hyökkäyssiniviivan tuntumasta keskustaan, ja Roman Cervenka ohjasi limpun silkkisellä tippauksella uuniin Emil Larmin selän taakse.

Isäntien johto vankistui kolmannessa erässä ylivoimalla Ondrej Kasen lapioitua pelivälineen maalin kulmalta rystyllä yläpeltiin.

Leijonien ainoan hyväksytyn maalin tälläsi Robin Salo.

Sakari Manninen pyyhkäisi sittemmin luistimellaan laatan sisään, mutta osuma hylättiin videotarkastelun jälkeen.

Viimeisellä minuutilla Leijonat tuuletti Vili Saarijärven maalia, mutta Tshekki haastoi tilanteen Sakari Mannisen osuttua mailallaan maalivahti Dominik Pavlatin patjoihin. Episodi tulkittiin maalivahdin häirinnäksi, ja toinenkin Suomen maali meni hylkyyn. Päävalmentaja Antti Pennanen kävi päätöksen jälkeen tuomaristolle kuumana päätään pyöritellen.

– Minulle se on selvä maali. Mitä me katsoimme videolta, siinä ei olla maalivahdin alueella. Jos siinä on jokin osuma, se on hyvin aikaisessa vaiheessa. Se ei vaikuta torjuntaan millään tavalla. Hyvin pettynyt olen, Pennanen sanoi ottelun jälkeen HBO Maxin haastattelussa.