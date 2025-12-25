Suomalaisgolfari Sami Välimäki pelasi todellisen läpimurtovuotensa lajin kovatasoisimmalla kiertueella. Samalla hän kartutti miljoonatilin, mutta PGA-kiertueella myös menot ovat mittavat.

Välimäki, 27, debytoi PGA-kiertueella vuonna 2024. Hän murtautui yhdessä turnauksessa kymppisakkiin, kun hän oli toinen Meksikossa järjestetyssä kisassa. Tämä toi hänelle lähes 900 000 dollarin palkintorahat, noin 70 prosenttia koko kauden potista.

Vastapainoksi suomalainen jäi kauden 22 kisasta 13:ssa ilman palkkasekkiä. Pelin henki onkin tyly: Jos et pelaa viikonlopun kierroksilla, lähdet kotimatkalle tyhjin käsin.

Päättyneellä kaudella Välimäen osumatarkkuus parani. Viikonloppuja jäi väliin vain kolmasosa 26:sta. Palkintorahaa irtosi hulppeat 3,3 miljoonaa taalaa (noin 2,8 mljoonaa euroa). Uran ensimmäinen PGA-voitto marraskuussa toi lähes 1,3 miljoonan dollarin potin.

Lähestymislyöntejä ja puttaamista pelinsä kivipilareina pitävä Välimäki suuntaa ensi kauteen vielä kovemmin tavoittein.

– Ehdottomasti pitää saada taas voitto ensi vuodelle ja nousta maailmanrankingissa. Jos sinne 25:n joukkoon pystyisin nousemaan ensi vuoden loppuun, niin se olisi kova saavutus, nyt sijalla 38 majaileva Välimäki kommentoi MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tämä tietäisi lisää miljoonia, jotka nousevat aina esiin Välimäen menestyshetkinä. Tässä kohtaa usein unohtuvat menot, joita suomalaiselle on kertynyt uran aikana ja kertyy edelleen valtavia summia.

Välimäellä on lähes 300 matkapäivää vuodessa, mikä tietää muun muassa lento- ja majoituskustannuksia. Valmentajille ja taustahenkilöille on myös maksettava, minkä lisäksi caddiet saavat 5–10 prosentin osuuden palkintorahoista. Tuo osuus on sitä suurempi, mitä paremmin pärjäät.

– Se kuuluu lajin henkeen, että kaikki kulut maksetaan itse, valmennukset ja caddiet, Välimäki toteaa.

Välimäki tunnustaa, että hänen perheensä toimeentulo on hyvä, mutta menojen kohdalla puhutaan ”aika isoista summista”.

– Kyllä menot ovat suuret. Ei kannata ehkä niitä edes kaikkia avata. Rupeaa hirvittämään itseänikin, Välimäki summaa hymyillen.

Jutun yllä olevalla videolla Välimäki kertoo muun muassa kehityskohteistaan ja elämästään ammattilaisgolfarina.