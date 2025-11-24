Sami Välimäki herkistyi voitettuaan ensimmäisenä suomalaisena golfin PGA-kiertueen osakilpailun.
Sami Välimäen hermot pitivät trilleritaistelussa PGA-kiertueen kauden päätösosakilpailussa Yhdysvaltain Georgiassa: hän golfasi voittoon yhden lyönnin erolla Yhdysvaltain Max McGreevyyn. Suomalaisen voittotulos neljältä kierrokselta oli 23 alle parin.
Aiemmin parhaimmillaan toiseksi PGA-osakilpailuissa yltäneeltä Välimäeltä kysyttiin kiertueen sivuilla julkaistussa NBC:n haastattelussa, miltä tuntuu voittaa PGA-mittelö ensimmäistä kertaa.
– Todella hyvältä. Tämä on ollut pitkä päivä, mies sanoi.
Kaksi kautta Yhdysvalloissa pelannutta, ensimmäisenä PGA-kiertueelle päässyttä suomalaista pyydettiin kuvailemaan tunteitaan.
– En tiedä. En tiedä. Anteeksi. Olen vain onnellinen, mutta päivä on ollut pitkä.
Herkistynyt Välimäki pyyhkäisi kommentin jälkeen silmäkulmaansa.