Sami Välimäki on voittanut ensimmäisenä suomalaisena golfin PGA-kiertueen osakilpailun.

Välimäki lähti syyssarjan viimeisen osakilpailun päätöskierrokselle Yhdysvaltain Georgiassa kahden lyönnin johtoasemasta. Välimäen hermot pitivät tiukassa paikassa hienosti, ja hän lunasti voiton lopulta yhden lyönnin erolla toiseksi nousseeseen Yhdysvaltain Max McGreevyyn.

– Tuntuu mahtavalta. Tämä oli melkoinen taistelu, mutta onneksi voitin, Välimäki sanoi pian voiton ratkettua.

Varsinkin kuusimetrinen par-putti 16. väylällä oli ratkaisevassa roolissa. Välimäki tiesi itsekin sen merkityksen, sillä McGreevy oli hetkeä aiemmin noussut viimeisellä väylällä tasoihin hänen kanssaan.

– Se oli valtava. Olimme 15. viheriöllä, ja kuulin metelin 18:nnelta. Näin tulostaululta, että Max oli tehnyt birdien.

Välimäki otti tämän jälkeen johtopaikan omiin nimiinsä birdiellä 15. väylällä ja pelasi sen jälkeen kolme viimeistä väylää ihannetulokseen.

RSM Classicin voitto tuo Välimäelle 1,26 miljoonan dollarin eli noin 1,09 miljoonan euron palkintorahat. Kaksi kautta Yhdysvalloissa pelannut Välimäki oli ennen tätä ollut kahdesti jaetulla kakkossijalla.

– Siirsimme jo lentomme huomiselle. Menimme vähän asioiden edelle, mutta juhlista tulee varmasti mahtavat.