Heidi kertoo, miten kahdeksasta vaatteesta saa jopa 20 eri asua

Huomenta Suomen studioon tuotiin kahdeksan vaatetta, joista voi luoda lookin arkeen ja juhlaan.

Kapselipukeutuminen on vallannut somen. Mutta mitä se on?

Original Storyn toimitusjohtaja Heidi Hietala kuvaa kapselipukeutumista hyvin rajatuksi määräksi vaatteita. Ideana on ostaa laadukkaita ja toisiinsa sopivia perusvaatteita.

– Olet luonut vähän kuin oman malliston, ja kaikki vaatteet sopivat yhteen, Hietala kuvaa Huomenta Suomessa.

"Näitä yhdistelemällä saat 15–20 asua"

Mitä "kapselista" sitten pitäisi löytyä? Studioon esimerkkimallinukkien ylle tuotiin kahdeksan vaatetta. Sama vaate käy arkeen ja juhlaan.

– Näitä yhdistelemällä saat 15–20 asua, Hietala sanoo.

– Kaikki sopii yhteen. Se lähtee siitä, että värisävyt ja materiaalikombinaatiot on valittu niin. Tärkeää on, että näitä voi pitää läpi vuoden. Ei ole erikseen kesävaatteita ja talvivaatteita.

Mitä on kapselipukeutuminen? Mikä vaatekappale kaikilta pitäisi Hietalan mukaan löytyä, miten kahdeksasta vaatteesta saa 15–20 asua? Katso vinkit yllä olevalta videolta.

Katso myös: Tarkista nämä ennen kuin ostat vaatteen!

1:21 Muotialan kouluttaja Kaisa Virtanen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, mihin tulee kiinnittää huomiota jo ennen kuin ostaa vaatteen.