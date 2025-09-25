Esimerkiksi Marimekko, Kesko ja SOK saivat Eetti-järjestön arvioinnissa nollapisteet.

Suuri osa Suomen suurimpien vaateyritysten tuotteiden tekijöistä ulkomailla ei saa riittävää palkkaa elämiseen, arvioidaan tuoreessa selvityksessä.

Tänään julkaistun raportin koosti eettisen kaupan puolesta toimiva Eetti-kansalaisjärjestö.

– Valitettavasti tulokset olivat odotettuakin huonompia. Oletuksena oli, että parhaalla tolalla asiat eivät palkkauksessa ole, koska vaateteollisuudessa on kansainvälisesti rakenteellinen ongelma tässä suhteessa, kertoo Eetin vastuullisuuspäällikkö Anniina Nurmi.

Selvityksen kohteena oli 14 yritystä, joista 11 sai Eetin arvioinnissa nollapisteet: Finlayson, Halti, Kesko, Lindex, Makia, Marimekko, Nanso, SOK, Stockmann, Tokmanni ja Varusteleka.

Nanso, Halti ja SOK kertovat osan tuotantopaikoistaan maksavan elämiseen riittävää palkkaa, mutta tiedot perustuvat amfori BSCI -auditointiin. Eetin mukaan siinä on puutteita eikä pelkästään siihen perustuvia tietoja voi pitää riittävinä.

Yrityksistä kolme – Joutsen, Reima ja Luhta – pystyi Eetin mukaan vakuuttavasti esittämään, että edes osa niiden käyttämistä tuotantopaikoista maksaa elämiseen riittäviä palkkoja.

Makia, Marimekko, Finlayson, Lindex, Stockmann, Kesko, Varusteleka ja Tokmanni eivät kertoneet kyselyssä mitään tehtaiden palkkatasosta ja jäivät siksi nollapisteille. Eetti painottaa, että vastuullinen toiminta on aina läpinäkyvää.

Luotettavaa tietoa ei aina ole

SOK:n vastuullisuuspäällikön Anna Mäenpään mukaan amfori BSCI -auditoinnit eivät ole täydellisiä, mutta silti käyttökelpoinen työkalu. Huomiota kiinnitetään muun muassa työpäivien pituuteen ja siihen, noudatetaanko kieltoa käyttää lapsityövoimaa – sekä myös palkkatasoon. Auditointi keskittyy riskimaihin, joihin luetaan esimerkiksi Vietnam ja Bangladesh.

Myös Kesko käyttää amfori BSCI -auditointia. Keskon vastuullisuusjohtajan Noomi Jägerhornin mukaan palkkatasosta vastaamatta jättämisen taustalla on se, että Keskolla ei ole tiedossaan koko kuvaa.

– Siksi vastasimme, että meillä ei ole luotettavaa tietoa, sanoo Jägerhorn.

Sekä Keskolla että SOK:lla auditoinnin piirissä ovat ketjun omat vaatemerkit. Keskolla niistä noin puolet tulee Jägerhornin mukaan sellaisista tehtaista, joissa maksetaan paikallisen mittapuun mukaan elämiseen riittävää palkkaa.

Mäenpään mukaan SOK:n vaatemerkkejä valmistavista tehtaista osa maksaa elämiseen riittävää palkkaa, muutamat enemmänkin, mutta osalla palkat ovat edelleen liian pienet.

STT tavoitteli muutamia muitakin yrityksiä, joista Marimekko jätti kommentoimatta ja muun muassa Lindexiltä ei iltapäivään mennessä vastattu yhteydenottoon.

Kohennusta yhteistyöllä

Eetin raportti tehtiin kansainvälisen Fashion Checker -sivuston kriteerien mukaan. Sivustolla voi vertailla lähes 200:aa kansainvälistä vaateyritystä.

Raportissa käytettiin riittävän palkan mittarina kansainvälisen työjärjestön ILOn määritelmää. Sen mukaan elämiseen riittävä palkka on palkkataso, joka on välttämätön työntekijän ja hänen perheensä ihmisarvoisen elintason turvaamiseksi.

Työnantajapuolen mukaan selvitys tuo esille rakenteellisen haasteen, mutta ei anna kokonaiskuvaa yritysten vastuullisuustyöstä ja sen etenemisestä. Pysyvä palkkauksen muutos edellyttää yritysten, järjestöjen, ammattiliittojen ja poliittisten päätöksentekijöiden yhteistyötä, linjaa alan yritysten etujärjestö Suomen Tekstiili & Muoti tiedotteessaan.