Muotiviikot käynnistyivät New Yorkista 7. päivä syyskuuta ja sen jälkeen huippumuotia on esitelty niin Lontoossa, Milanossa kuin nyt Pariisissakin.

Muotiviikoilla esitellään ensisijaisesti tulevan kevään ja kesän mallistoja. Yhä useampi brändi on kuitenkin siirtymässä niin sanottuun sesongittomaan ajatteluun, jossa siinä mallistoja katsotaan perinteisen kausiajattelun sijaan pidemmällä tähtäimellä.

Nämä ilmiöt näkyvät nyt muodissa

Muodissa on nyt muutamia selkeästi havaittavia trendejä. Niitä analysoi perjantaina Viiden jälkeen -ohjelmassa muotisuunnittelija Teemu Muurimäki .

Pastellinsävyt

– Pastelli on sellainen, joka kuuluu kevääseen ja kesään, Muurimäki toteaa.

Maskuliinisia vaatteita

– Mielestäni muodissa näkyy se, mitä maailmalla tapahtuu. Tässähän on vähän tällaista militanttia, Muurimäki sanoo.

– Ylisuuret olkapäät ja ylisuuret miestentakkimaiset vaatteet naisilla on jo pidempäänkin ollut muotia. Sukupuolen raja häipyy, mutta se ei tarkoita sitä, että ihmiset olisivat sukupuolettomia. On edelleen ok pukeutua miehekkäästi tai naisekkaasti.