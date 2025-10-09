Suomalainen Ada Filppa vei keppihevostelun Adidaksen näytökseen.
Suomalainen keppihevostelija Ada Filppa säteili Adidaksen näytöksessä Uuden-Seelannin muotiviikoilla. Filppa esiintyi Karen Walker x Adidas -muotinäytöksessä keppihevosensa kanssa 28. elokuuta.
Filppa postasi Instagramiinsa videon näytöksestä. Myös Karen Walker julkaisi postauksen Filppasta.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
– Aloitin harrastuksen, koska rakastan hevosia. Nyt olen täällä Karen Walker x Adidas -näytöksessä. Se on surrealistista, uskomatonta ja kaikkea mitä olen unelmoinut, Filppa toteaa postauksen yhteyteen.
Julkaisussa kuvaillaan Filpan tuoneen iloa, luovuutta ja pelotonta energiaa näytökseen.
– Nouseva tähti uudessa urheilulajissa. Hän on todiste siitä, että intohimo ja leikkimielisyys voivat luoda taikaa Catwalkille.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Filppa tuli suuren kansan tietoisuuteen osallistumalla Americas Got Talent -ohjelmaan vuonna 2024. Sarjan 19. tuotantokaudella Filppa yllätti tuomariston keppihevosharrastuksellaan.