Halpatuotteiden vyöryä Kiinasta Suomeen on rajoitettava, vaatii Keskuskauppakamari.
Keskuskauppakamari vaatii toimia kiinalaisista verkkokaupoista tulevan halpatuonnin rajoittamiseksi, koska rajusti kasvava tuonti vääristää kilpailua joulumarkkinoilla.
Alle 150 euron pienpakettien tullivapauden poistoa pitäisi kiirehtiä EU:ssa, ja paketeille tulisi ottaa käyttöön käsittelymaksu, Keskuskauppakamari esittää.
Tulli arvioi, että Suomeen tulee tänä vuonna jopa 50 miljoonaa alle 150 euron arvoista pakettia ulkomailta. Viime vuonna niitä kertyi 28 miljoonaa. Näistä 98 prosenttia tulee Kiinasta.
Lue myös: Toimittaja tilasi Temusta lasten kantorepun – järkyttävä lopputulos
Keskuskauppakamari kehottaa kuluttajia olemaan varuillaan, koska kiinalaisilta verkkoalustoilta tilatut tuotteet eivät välttämättä ole turvallisia.