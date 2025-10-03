Ensimmäistä täyttä kauttaan rallin MM-sarjan pääluokassa ajava Sami Pajari puhuu Dirtfishin haastattelussa kokemuksesta. 23-vuotias suomalaiskuski sai itse nähdä kokemuksen merkityksen Suomen ja Chilen MM-ralleissa.

Kun kaudesta on ajamatta enää kolme viimeistä osakilpailua, Pajari on MM-sarjassa sijalla kahdeksan. Pisteitä on koossa 70, eli kisakohtainen keskiarvo on 6,4 pistettä.

Tuloksellisesti Pajarin paras kisa on ollut Kenia, jossa hän oli neljäs. Huvittavaa kyllä, vauhdin puolesta se oli itse asiassa hänen huonoin kisansa. Eroa pohja-aikaan tuli keskimäärin 1,26 sekuntia kilometrillä.

Vauhdin puolesta parhaat maaliin asti ajetut kisat ovat olleet viitossijaan päättyneet Suomi ja Chile, joissa molemmissa Pajari jäi pohja-ajasta keskimäärin 0,31 sekuntia kilometrillä. Näissä kahdessa kisassa Pajari ajoi myös kauden kaikki neljä pohja-aikaansa.

Huomionarvoista on, että Pajari ajoi niin Suomessa kuin Chilessä jo viime vuonna Rally1-autolla.

– Se tekee asioista aika paljon helpompaa, kun tietää, mitä odottaa. On kiva nähdä, että kisat, jotka ajoin viime vuonna, ovat olleet vahvimpia, Pajari sanoo Dirtfishin haastattelussa.

– On rohkaisevaa nähdä, että kokemuksella todella on vaikutusta ja on paljon helpompi mennä niihin kisoihin, joissa on ajanut jo aiemminkin.

Kisana Pajari pitää Chileä kauden parhaanaan.

– Suorituskyky oli todella tasainen. Oli monta pätkää, joilla aikamme oli sama kuin valtaosalla muista. Se oli todella kiva nähdä. Tämä on yhä opettelua, mutta askel askeleelta meidän täytyy alkaa taistella muita vastaan.

Rallista puhutaan aina kokemuslajina. Vaikka viime vuosikymmenten saatossa yleistyneet videot mahdollistavat jopa pätkien ulkoa opettelun, paikallistuntemuksesta on kiistatta hyötyä. Pajari korostaa, että kokemuksen puolesta hän tulee aina olemaan takamatkalla sarjan nykyisiin kärkikuskeihin verrattuna.

– En koskaan tule saavuttamaan heitä kokemuksessa. Jossain kohtaa minun on siis vain todettava, että kokemusta on riittävästi. Sitten minun täytyy vielä taistella heitä vastaan.

– Niin tapahtui esimerkiksi Kallen (Rovanperän) kohdalla. Hän on yhä paljon kokemattomampi kuin jotkut muut kuljettajat, mutta silti hänellä on riittävästi kokemusta taistellakseen näitä vastaan. Yritän itse löytää sen hetken, kun voin alkaa kunnolla haastaa muita.

Rovanperä ajoi omalla tulokaskaudellaan (2020) pääluokassa seitsemän pohja-aikaa ja oli sarjassa viides. Kisakohtainen pistekeskiarvo oli Pajariin nähden lähes kaksinkertainen (11,4). Rovanperä ylsi lisäksi kertaalleen palkintokorokkeelle.

Vauhdin puolesta Pajarin tulokaskausi on ainakin tällä hetkellä lyömässä laudalta Rovanperän vastaavan. Koko kauden mitassa Pajari on jäänyt pohja-ajasta keskimäärin 0,59 sekuntia kilometrillä. Rovanperän vastaava ero viisi vuotta sitten oli 0,67.

Kauden seuraavassa kisassa 16.–19. lokakuuta Keski-Euroopassa Pajarilla on mahdollisuus nipistää omaa lukemaansa vieläkin pienemmäksi. Kyseessä on kauden kolmas kisa, jonka hän ajoi pääluokan kalustolla jo vuosi sitten.

– Se kisa on aina iso haaste. Tähän aikaan vuodesta sataa, ja kun leikkauksia on paljon, tie on likainen. Se on joskus vaikeaa, mutta ajoimme jo viime vuonna muutamalla pätkällä hyvää vauhtia.

Kauden edellinen asfalttikisa ajettiin huhtikuussa Kanarialla, ja tuolloin Pajari jäi pohja-ajasta vielä Suomea ja Chileäkin vähemmän (0,30 s/km), mutta kisa jäi kesken ulosajon vuoksi.

– Kanarialla ajettiin puhtaalla asfaltilla, mutta silti vauhti siellä oli todella ok. On siis kiva päästä taas asfaltille.