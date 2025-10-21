



Evans kertoo Dirtfishille tehneensä lauantain jälkeen autoonsa muutamia hyvin pieniä muutoksia, joiden kautta hän tunsi sunnuntaiaamuna nopeasti saaneensa hieman enemmän luottoa ajamiseen.

Suurin muutos tapahtui kuitenkin pään sisällä.

– En lähtenyt päivään täynnä itseluottamusta. Lauantai oli vaikea päivä, ja varsinkin iltapäivä tuntui menevän vain huonommin. Sitten päätin vähän malttaa. Keskityin vain ajamaan hyvin, enkä yrittänyt puskea liikaa, ja se toimi, Evans kertoi MTV Urheilulle.

Lauantaina yliyrittäminen oli kostautunut, sillä Evansin mukaan Hankookin renkaat ovat hyvin erityislaatuiset.

– Jos yrittää liikaa, pääsee vain hitaammin. Niillä ei voi puskea liikaa. Täytyy ajaa renkaan rajojen mukaan eikä niin kovaa kuin luulee, että mutkaan voi mennä. Meidän täytyi säätää tätä puolta.

Jos Evans oli hävinnyt Rovanperälle perjantain erikoiskokeilla kaikkiaan 19,5 sekuntia (0,20 sekuntia kilometrillä) ja lauantainakin 15,8 (0,15), sunnuntaina hän oli tallikaveriaan sekunnin nopeampi.

Evansin tasonnoston myötä Rovanperä jäi MM-sarjassa tasapisteisiin Ogierin kanssa ja joutuu marraskuun alussa Japanin asfaltille mestariehdokkaista huonoimmalta lähtöpaikalta. Keski-Euroopassa voittoon ajanut suomalainen ei pitänyt tästä lainkaan.

– Olisin ehdottomasti ottanut tämän 13 pisteen johdon, jos sitä olisi ennen tätä kisaa tarjottu. Pisteet täytyy ottaa aina, kun niitä tarjotaan. Kalle pääsi toki lähemmäs meitä, ja Seb oli epäonninen. Täytyy vain jatkaa taistelua, Evans sanoi.

– Ensimmäinen lähtöpaikka voi olla Japanissa hyvä tai huono asia riippuen säästä. Kun kaksi vuotta sitten satoi rankasti, olin lähtöjärjestyksessä toisena, ja se ei ollut hyvä paikka, kun tiellä oli lehtiä ja vettä. Ykköspaikka ei siis välttämättä ole ihanteellinen, mutta odotetaan ja katsotaan, mitä tuleman pitää.