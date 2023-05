Teemu Sunisella iso tavoite MM-ralliin – nostaa esiin ratkaisevan tekijän

Portugalissa tavoitteena on vain ja ainoastaan voitto. Viime kaudella Sunisen kausi starttasi nimenomaan Portugalin soralta. Mies oli matkalla voittoon, mutta keskeytti ylivoimaisesta johtoasemasta kisan viimeisellä erikoiskokeella.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sanotaan, että voitto on tavoitteena. Täällä on kuitenkin kuusi tai seitsemän kuskia, joilla on varmasti sama tavoite. Kaikki eivät voi voittaa. Taistelu tulee olemaan tiukkaa kuljettajien välillä ja toivotaan, että tilanne on sama myös autojen välillä. Lähtölista on mielenkiintoinen, Suninen sanoi MTV Urheilulle.

Suninen saa vastaansa muun muassa Skodan Andreas Mikkelsenin, Oliver Solbergin ja Sami Pajarin. Fordin kalustolla menestystä jahtaa Adrien Fourmaux ja Citroenilla kaksi kisaa jo tällä kaudella voittanut Yohan Rossel.

Pitkän kisatauon jälkeen Suninen pääsi mukavasti testaamaan kauden toista MM-ralliaan varten.

– Motivaatio on ollut korkealla. Puolitoista päivää pääsimme ajamaan testiä, mikä oli hyvä. Saimme vähän ekstra-aikaa autossa pitkän tauon jälkeen, Suninen summasi.

Kilpailussa Suninen povaa rengastaktiikan nousevan arvoon arvaamattomaan.

– Uskon, että rengastaktiikka tulee olemaan merkittävässä roolissa. Edellisinä vuosina ykkösvaihtoehto on ollut kova sorapyörä, mutta nyt tilanne on toisin päin ja pehmeitä renkaita on enemmän. Sen kanssa joutuu olemaan fiksu. Jos perjantaina hyvän taktiikan takia antaa perjantaina muutamia sekunteja pois, niin sen voi hyvinkin ajaa kiinni lauantaina ja sunnuntaina, Suninen mietti.

Tänä vuonna WRC2-luokassa on monta mestariehdokasta. Jokainen kuski voi valita seitsemän osakilpailua pistekisoiksi, joista kuuden parhaan tulos lasketaan mukaan lopullisiin pisteisiin. Suninen uskoo, että WRC2-luokan arvostus on tätä nykyä korkealla.

– Näkisin, että sarjan arvostus on noussut. Jos meinaa päästä Rally1-autoon, on ajettava täällä voittoja ja siihen ei välttämättä yksi tai kaksi voittoa edes riitä. Se on lajille hyvä, että on paljon erityyppisiä kuljettajia, jotka voivat myös oppia toisiltaan. Toivottavasti joku meistä pääsee Rally1-autoon asti, Suninen kertoi.

Skoda on dominoinut luokkaa jo monta vuotta. Myös Hyundain Rally2-autolla ajettiin jo viime vuonna hyviä tuloksia. Suninen on yksi kuskeista, joka tähtää tosissaan luokan mestariksi.

– Ei se helppoa ole missään nimessä. Viime vuonna olimme monin paikoin vauhdissa, mutta sitten oli olosuhteita, että kyyti ei vain yksinkertaisesti riittänyt. On vielä osa-alueita, missä töitä pitää tehdä. Toisaalta nyt on autosta enemmän kokemusta myös tiimillä. Kysymysmerkki on sitten, miten paljon kehitystyötä pystyy kauden aikana tekemään, Suninen pohti.