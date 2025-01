Sami Pajari sai oppitunnin MM-rallissa – tuliko sokkina?

Suomalaiskuljettaja Sami Pajari on edennyt loogisin askelin rallin MM-sarjan WRC-luokkaan ja puhuu varovasti kaukana häämöttävästä suuresta unelmastaan.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–26.1.

Ke: Testi-ek klo 17.00 alkaen

To: EK:t 1-3 klo 19.05 alkaen

Pe: EK:t 4-9 klo 10.31 alkaen

La: EK:t 10-15 klo 9.59 alkaen

Su: EK:t 16-18 klo 7.39 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Ralliautoilun kuljettajien maailmanmestaruudesta on kisattu 46 vuotta. Maailmanmestareita on 20, ja heistä peräti seitsemän suomalaisia. Etenkin MM-sarjan kaksi ensimmäistä täyttä vuosikymmentä 1980- ja 1990-luvut olivat suomalaisten juhlaa.

Sittemmin suomalaisista vain Marcus Grönholm (2000 ja 2002) ja Kalle Rovanperä (2022 ja 2023) ovat voittaneet kuljettajien maailmanmestaruuden. Se häämöttää myös ensimmäisen täyden kautensa MM-sarjan WRC-luokassa aloittavan Sami Pajarin silmissä, vaikka 23-vuotias lahtelainen puhuu suuresta unelmastaan vielä varovasti.

– Toki se on tavoitteena, ei se ole salaisuus. Tavoite on asetettu kuusi vuotta sitten, Pajari kertoi STT:lle kotimaisen autourheilun keskusjärjestö AKK:n kaudenavaustilaisuudessa pari viikkoa sitten.

Pajari haluaa alleviivata, ettei maailmanmestaruus ole realismia vielä tällä kaudella, joka alkaa loppuviikosta legendaarisella Monte Carlon rallilla.

– Matkalla on ollut tähän astikin välietappeja, jotka on pitänyt saavuttaa ensin.

Joulun rauhaa

Välietappeja Pajarilla on riittänyt. Kaikkiaan nuoren kuljettajan uraa on rakennettu loogisin askelin. Maltti ja täsmällisyys välittyvät myös Pajaria haastatellessa. Hän ei poukkoile asiasta toiseen vaan nuotit ovat kohdallaan myös auton ulkopuolella.

Pajaria on valmistettu MM-tason kuljettajaksi asia kerrallaan ja vanhan päälle rakentaen oli kyseessä pr-velvollisuuksien hoitaminen, fysiikkaharjoittelu tai seuraavan kilpailutason saavuttaminen.

Ennen vuodenvaihdetta hän päästi hetkeksi irti. Sitten katse kääntyi testeihin ja Monte Carloon.

– Rallissa off-season on lyhyt. Sain rauhoittua joulun aikaan. Se teki hyvää.

MM-sarja päättyi vasta marraskuun lopussa ja Pajarin osalta riemukkaasti WRC2-luokan maailmanmestaruuteen. Tuon jälkeen hän vaihtoi yllättäen kartanlukija Enni Mälkösen vanhaan tuttuun Marko Salmiseen, joten joulukuuksi riitti tekemistä.

– Joulukuussa ajoimme Monzassa pienemmän rallin Markon kanssa. Se oli hyvä juttu ja tsekkaus, että kaikki varmasti toimii. Yhteistyö kenen tahansa kanssa on loputonta hiomista. Suunnittelemme, mitä voimme tehdä paremmin. Markon kanssa meillä on yhteistä historiaa vuosien takaa, kun ajoimme yhdessä kaksi vuotta. Silloin tuli junnujen maailmanmestaruus, joten muistot ovat hyvät.

Tasaista kasvua

3:25 Sami Pajari ei halua asettaa itselleen liikaa menestyspaineita – "Ei tarvitse pakonomaisesti ajaa huippusuorituksia".

"Kartanlukijakohu" oli Pajarille oppitunti kriisiviestinnästä.

– Viimeiset 4–5 vuotta mediahuomio on lisääntynyt koko ajan, minkä olen ollut MM-sarjassa. Kasvua on tullut luonnollisella tavalla. Ei ole tullut sokkia.

Entä paineet? Suomella on mittavat ralliperinteet, ja Rovanperän lisäksi MM-sarjassa ajaa nyt toinenkin nuori hurjapää Pajari.

– Varmasti tulee jonkun verran paineita, mutta urallani jokainen vuosi on ollut tärkein vuosi. Sarjat ovat olleet erilaisia, mutta minulle tärkein luokka on ollut aina se, missä kulloinkin ajan. Aina on pitänyt suorittaa ja ajaa paineen alla.

Toyotan tallijohto ei ole lastannut menestysodotuksia Pajarin niskaan vaan hän saa totutella uuteen ajokkiin ja sarjaan. Rauhallinen etenemistahti on toiminut aiemminkin, kun vuoden 2021 juniorien maailmanmestari siirtyi nelivetoisiin ja WRC3-luokkaan 2022, WRC2-luokkaan 2023 ja saavutti sen maailmanmestaruuden 2024.

– WRC-luokassa tavoitteena on ollut tallipaikka. Sitten tulee palkintokorokepaikka, voitto ja siitä eteenpäin. Kyllä se siellä häämöttää, Pajari silmäili WRC-luokan maailmanmestaruuteen.

Erilaisia urapolkuja

Kaukana ovat ajat, jolloin moottoriurheilijat olivat savuke suupielessä kulkevia retaleita, eräänlaisia urheilun rocktähtiä.

Moottoriurheilijat ovat nykyään urheilijoita, ja Pajarikin kertoo fysiikkaharjoittelun määrän kasvaneen matkan varrella.

– WRC-luokkaan pääseminen on motivoinut vielä lisää. Lähes joka päivä teen jotain fysiikkatreeniä, mutta kilpailujaksoilla tietysti vähemmän. Täytyy olla myös lepopäiviä. Hyvät elämäntavat ovat tärkeitä.

Pajari valmistui ammattikoulusta sähkö- ja automaatioasentajaksi. Sen jälkeen hän kuvailee ajaneensa puoliammattilaisena ja lopulta ammattilaisena. Hän muistuttaa, että rallissa on erilaisia urapolkuja.

– Kallella (Rovanperä) menestystä tuli tosi nopeasti, kun hän pääsi pääluokkaan. Pari vuotta meni, kun hän oli jo maailmanmestari, Pajari mainitsi itseään vuotta vanhemman jyväskyläläisen.

– Nyt Thierry Neuville voitti, mutta montakohan vuotta hän oli pääluokassa ennen kuin hän saavutti maailmanmestaruuden? Kymmenen? Tänä vuonna on utopistista ajatella, että ajaisin siitä (maailmanmestaruudesta), mutta seuraavana vuonna se on pikku hiljaa realistisempaa.

Entä onko Pajarilla jotain kilpailua tai kilpailuja, joita hän odottaa erityisesti?

– Minulla ei ole mitään selkeää inhokkia, hän aloitti.

– Kaikki käy, mutta kesällä on peräkkäin Viron ja Suomen MM-rallit. Ne ovat mieluisimmat. Niissä on vauhdikkaat tiet ja on makea ajaa.

Suinpäin Pajari ei ralliteille hyökkää. Järjen pitää olla mukana, mutta sopivan räväkkä ensivaikutelma on tärkeä.

– Kuin viime vuonnakin, ei mitään ylivarovaista ajoa, mutta pakolla vauhtia ei pidä kasvattaa. Se kehittää, mitä enemmän on äärirajoilla. Jos ajaa varovasti, ei opi niin paljoa. Pitää löytää hyvä balanssi.

Pajari itse vaikuttaa olevan jo lähes täydellisessä balanssissa kaikin puolin.

2:14 MM-rallikausi käynnistyy: Pääluokkaan saadaan jälleen täyden kauden ajavia suomalaisia.