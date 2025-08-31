Sami Kapanen jakaa paljastuksen – näin hän haluaa Pelicansin pelaavan

Entinen NHL-kiekkoilija Sami Kapanen aloitti aiemmin kesällä uuden projektin Lahden Pelicansin kanssa. Kapanen hyppäsi vielä viime kaudella liikkuvaan junaan mukaan. Nyt hän on päässyt rauhassa rakentamaan pohjia Pelicansin kanssa. Kapanen paljastaa MTV Urheilulle, että miten lahtelaisjoukkueen on määrä pelata hänen alaisuudessaan.

Kapanen, 52, nimettiin Pelicansin päävalmentajaksi helmikuussa, kun hän korvasi tehtävässään Juhamatti Yli-Junnilan.

Pelicans yritti korjata kurssiaan Kapasen palkkauksen avulla. Lahtelaisjoukkue kun oli paininut erinäköisten vaikeuksien keskellä koko syyskauden ajan.

Suunta myös osittain kääntyi, mutta runkosarjan loppuhetkien horjahduksen myötä Pelicans joutui kovaan paikkaan.

– Meillä (valmennuksella) ajatusmaailma oli se, että yritämme saada joukkuetta henkisesti jaloilleen. Emme muuttaneet hirveästi pelitapaa tai mitään harjoittelumalleja, vaan ajattelimme, että tehdään vähemmän ja keskitytään siihen, että pystymme enemmissä määrin ulosmittamaan joukkueen potentiaalia. Runkosarjan toiseksi viimeinen viikko oli vähän vaikea, kun joukkueessa oli flunssa-aaltoa ja hävisimme kolme ottelua. Pääsimme silti viimeisen viikon Tappara-voiton myötä taistelemaan viimeisessä kotiottelussa pudotuspelipaikasta. Se jäi maalin päähän. Se oli sitä urheilun dramatiikkaa. Maalilla pudotuspeleihin, mutta vastustaja teki jatkoajalla ja olimme yhtäkkiä playouteissa. Tuossa näkyi ja vahvistui entisestään se, että kuinka paljon tämä koko homma on henkisestä puolesta ja korvien välistä kiinni, Kapanen perkaa mennyttä MTV Urheilulle.

– Joukkue, joka oli suorittanut kuitenkin kevät-talven alussa hyvin ja oli intohimoinen, sillä kaikki suli pettymykseen, kun emme olleet pudotuspeleissä. Siitä tuli sellaista häpeän tunnetta ja epävarmuutta. Emme millään saaneet Jukurit-sarjaan henkisesti itseämme jaloilleen ja tekemään oikeita asioita.

Kapanen viittaa playout-sarjaan, missä Pelicans kohtasi runkosarjassa selvällä erolla viimeiseksi jääneen Jukurit. Playouteissa nähtiin yllätys, kun Jukurit onnistui kaatamaan edelliskevään hopeajoukkueen Pelicansin.

Tämä tiesi sitä, että lahtelaisryhmän matka jatkui Mestis-karsintoihin.

– Vastustajalla oli positiivinen fiilis ja he kokivat, että heillä on vain voitettavaa ja he olivat intoa täynnä. He olivat energisiä, työteliäitä ja sitoutuneita. Emme pystyneet vastaamaan tuohon. En tiedä, että oliko meillä parempi materiaali, mutta ei se määräänsä pidemmälle vie, jos ei ole sydäntä mukana. Sain itsekin oppia siitä, että miten paljon pidemmälle voi mennä oikeanlaisella sitoutumisella. Jukurit antoi meille hyvän sysäyksen Jokerit-sarjaan, Kapanen perkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jukurit (keltapaidat) yllätti Pelicansin playout-sarjassa.Tomi Natri /All Over Press

Pelicans kohtasi liigakarsinnoissa Mestiksen mestarin Jokerit, jota moni vei kovaa vauhtia Liigan puolelle. Jokerit pystyi haastamaan Pelicansia erityisesti sen kotiotteluissa, mutta Lahdessa narriryhmä jäi pahasti jalkoihin.

– Joukkueen ryhtiliike siihen sarjaan oli huikea, Kapanen kehaisee, jatkaen:

– Tuo oli yksi isompia painetiloja, joissa olen ollut mukana. Kun olin 17 vuotta KalPassa omistajuussuhteessa kiinni, niin tiesin, että millaista tuo on manageri- ja omistajaryhmälle, kun puhutaan sarjapaikasta ja tulevaisuudesta. Tuosta tuli painetta siitä, että homma pitää viedä kunnialla maaliin. Sen päälle vielä iso mediahuomio ja kaikki siihen liittyvä seuranta. Jokeri-fanien mukana elo ja se, miten hyvin meidän kannattajaryhmämme hyppäsi mukaan, näkyi hallien energiatasossa, melussa, möykässä ja se nosti ottelusarjan intensiteettiä ja merkitystä kovalla kädellä. Pelaajien oli helpompi heittäytyä mukaan ja ammentaa fanien mukana elosta. Sitä kautta tuosta tuli ihan pirun mielenkiintoinen kokemus, kun mietin omaa kiekkouraani, Kapanen kehuu.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kapanen Pelicansin päävalmentajana kevään Jokerit-karsintasarjassa.Tomi Natri /All Over Press

"Tuo oli sellainen juttu, mikä herätti"

Pelicans vei karsinnat nimiinsä otteluvoitoin 4–1.

– Jokereissa oli kuitenkin se, että jos he olisivat voittaneet tuon, he olisivat yllättäneet liigajoukkueen. Meidän suhteen näkemys oli kuitenkin se, että kyllähän liigajoukkueen pitää pystyä Mestis-joukkue voittamaan. Tuossa oli mukana negaatio ja sellainen menettämisen pelko. Joukkue vastasi tuohon todella hyvin ja keskittyi tekemiseen. Emme antaneet ajatusten harhailla liian pitkälle. Kontrolloimme äärettömän vahvasti meidän kotipelejämme ja teimme niissä oikeita asioita. Helsingin pelit taas olivat vähän niin kuin kolikon heittoa, että mihin suuntaan yksittäinen peli menee. Niissä oli todella pienet marginaalit, Kapanen käy läpi.

Kapanen palasi Pelicans-pestinsä myötä taas tovin tauon jälkeen seurajoukkuetoimintaan mukaan. Hän valmensi edellisen kerran vuonna 2019, kun hän toimi HC Luganon päävalmentajana.

– Nautin siitä, että pääsin taas joukkuearkeen kiinni, missä pystyi vaikuttamaan jäätekemiseen päivätasolla, viemään pelaajia eteenpäin ja sai viikottain pelien muodossa adrenaliiniryöpyn ja painetilan. Ennen kaikkea peleihin merkityksen. Tuossa kun teki scouttaustyötä ja oli pelaajakehityspuolella, niin sitä katsoi paljon pelejä ja oli siellä läsnä, mutta peleissä ei ollut panosta. Tuo oli sellainen juttu, mikä herätti. Sitä halusi päästä taas kiinni siihen, että tuloksella oli merkitystä. Tuota kautta keväästä jäi todella hyvä maku, Kapanen pohtii kokemuspohjaa peraten.

Kapanen on ollut tänä kesänä pitkästä aikaa poikkeavan tilanteen keskellä. Hän aloittaa nyt koko kauden mittaisen projektin, missä hän pääsee rauhassa luomaan pohjia ja rakentamaan pelitapaa SM-liigajoukkueelle.

– Onhan tämä erilainen tilanne, kun pääsee vaikuttamaan siihen, että miten ja kuinka harjoitellaan, mihin keskitytään ja mihin tulee painotuspisteitä. Vaikka viime kauden joukkue olisi jatkanut nyt tälle uudelle kaudelle, niin silti kyseessä olisi ollut uusi juttu. Jokainen kausi on kuitenkin aina oma tarinansa. Nyt joukkue on elänyt ja voi sanoa, että avainrooleja on aivan eri tavalla jaossa kuin ehkä aiemmin. Meillä on paljon sisäistä kilpailua. Joukkuetta viedään nyt siihen pisteeseen, että keskitymme uuden pelitavan ja uuden harjoittelukulttuurin omaksumiseen. Katsotaan, että mihin rosteri asettuu ja kuka ottaa mitäkin roolia. Uskon, että tilanne myös elää kauden aikana. Meillä on ehkä aiempiin vuosiin nähden hieman nuorempi joukkue, ja nuoret tahtovat kehittyä vuoden aikana ja ottaa askeleita eteenpäin. Joku ehkä saattaa aloittaa pienemmässä roolissa, mikä saattaa todennäköisesti kasvaa kauden aikana. Moni myös pyrkii varmasti ottamaan isompaa roolia. Toivon, että tuota kautta rakentuu se meidän kehitystarinamme alkavan kauden suhteen, Kapanen käy läpi.

Kapanen ei ole päässyt vielä sen suuremmin vaikuttamaan siihen, että millaisia pelaajia Pelicansin joukkueeseen on otettu mukaan. Suomessa kun julkinen salaisuus on se, että joukkueiden runkoja rakennetaan kasaan jo varhaisessa vaiheessa eli jo syksyn puolella.

– Olemme puhuneet organisaation kanssa siitä, että mitä haluamme olla, millainen ilme joukkueella on ja niin edelleen. Millaista pelitapaa toteutamme ja mitä olemme imagollisesti. Tuohon kaikkeen on pyritty löytämään sellaisia pelaajia, jotka pystyisivät toteuttamaan noita juttuja. Eikä minun tehtäväni ole valita pelaajia tai tehdä sopimuksia. Jos minulta on kysytty johonkin mielipidettä, niin olen ilmaissut sen. Olen päässyt kertomaan oman tahtotilani, että millainen joku pelaaja voisi olla jollekin paikalle. Tuohon on pystynyt nyt vaikuttamaan enemmän kuin viime keväänä, kun silloin noita muutoksia ei enää hirveästi pystynyt tekemään, Kapanen sanoo.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kapanen (taka-alalla) ohjeistamassa Ryan Laschia ja Iikka Kangasniemeä Pelicansin vaihtoaitiossa. Lasch ja Kangasniemi vaihtoivat molemmat maisemaa kesän aikana.Tomi Natri /All Over Press

Iso kysymys

Koska Kapanen ei päässyt vielä viime kaudella suuremmin vaikuttamaan siihen, miten Pelicans pelaa, nyt iso kysymys nousee pinnalle.

Millainen Kapasen Pelicans on? Millaista jääkiekkoa se pyrkii pelaamaan?

– Uskon ja luotan sellaiseen vauhtikiekon malliin. Joukkueen pitää olla luisteluvoimainen. Eikä se ole mikään salaisuus, että tykkään, kun pelataan ylöspäin, mutta ei niin, että peli menee koohottamiseksi ja siihen, että kiekkoa liikutetaan jatkuvalla syötöllä eteenpäin vain sen takia, kun pitää edetä. Voi olla, että kiekko menee välillä taaksepäin. Pyrimme siihen, että pystyisimme jo noilla hetkillä tekemään viisikkotasolla jalkatyötä eteenpäin. Pyrimme löytämään kiekkokontrollia, mikä on fiksusti toteutettua. En halua, että sillä lähdetään liikaa hidastamaan. Siinä on eroa, että kiekkoa voi kontrolloida ja kiekossa voidaan pysyä, mutta jos peli menee siihen, että se (kontrolli) on itse pääasia ja peliä hidastetaan, niin se koko juttu menee raskaaksi ja vaikeaksi. Siellä on sitten koko ajan organisoitu puolustus vastassa. Se on tylsää ja se on vaikeaa, Kapanen avaa pelillisiä ajatuksiaan, jatkaen:

– Pyrimme siihen, että meillä on kohtuullisen napakka pelitapa. Se vaatii paljon luisteluvoimaa, energiaa ja peli-intoa, mitä löytyy enemmän, kun kiekko on hallussa. Jos pelaa koko ajan ilman kiekkoa ja on ikään kuin riistoasetelmassa, silloin joutuu tekemään niin rajusti töitä, että saa ylipäätänsä kiekon haltuunsa. Se on raskasta ja kuluttavaa pitkän päälle, varsinkin kun edessä on vähintään 60 ottelun runkosarja.

Jos Pelicansin jalkeilla olevaa runkoa katsoo, se luottaa yhä lahtelaisille tuttuun kasvoon eli maalivahti Patrik Bartosakiin. Pelicans on vahvistanut kesän aikana puolustustaan muun muassa viime kaudella SaiPan takalinjoilla loistaneella Mikko Kousalla. Yleisesti Pelicansin puolustuksessa on varsin kelvollisesti kiekollista taitoa tarjolla. Isoimmat arvuutuksen kohteet ovat Pelicansin hyökkäyksessä, mikä on mennyt monilta osin uusiksi viime kauden jälkeen.

Seuran jättivät muun muassa Ryan Lasch, Lars Bryggman, Iikka Kangasniemi ja Leevi Tukiainen.

– Meillä on pelaajia, jotka ovat valmiita tuohon pelitapaan. Osan kanssa pitää tehdä töitä sen eteen. Pelityyli on kuitenkin aina jokaisen valmentajan visio. Jos joku oli viime kaudella joukkueessa, missä pelattiin pystysuuntaan ja me pelaamme pystysuuntaan, noissa on kuitenkin aina tiettyjä nyanssieroja. Noita pyritään nyt ajamaan selkärankaan, että pelissä olisi jouhevuutta ja tilanteiden tunnistamiset tulisivat automaattisesti selkärangasta. Mitä enemmän kaukalossa joutuu tekemään ajatustyötä, sen hitaammaksi peli menee. Sehän se systemaattisen harjoittelun takana on. Yritämme saada peliä mahdollisimman automaatioksi ja vaistojen varaan. Jos joutuu liikaa miettimään, peliin tulee reaktioviivettä. Toinen mikä hidastaa, on syöttökyky. Jos syötämme lavasta lapaan, peli etenee aika paljon nopeammin. Jos kiekko ei liiku lavasta lapaan, peli hidastuu ja silloin luomme todella paljon vähemmän hyökkäyspeliä, Kapanen pohtii.

Jos vielä isompaa kuvaa tarkistelee, eli puhuu koko sarjasta, vaikutelma on se, että Liigassa peli on menossa aktiivisempaan suuntaan. Pelicansin pääkoutsi Kapanen ei ole kuitenkaan vielä keskittynyt sen enempää siihen, että mitä muualla tehdään.

– Ei tässä hirveästi pysty vaikuttamaan siihen, että miten vastustajat tulevat meitä vastaan, ovatko he aktiivisia ja puoliaktiivisia, onko siellä kaksivaiheisia pelitapoja vai mennäänkö siellä koko ajan lämä taulussa. Sen aika näyttää. Pyrimme keskittymään siihen, että mitä asioita me itse pystymme kontrolloimaan. Käytetään aikaenergia siihen. Kädet ovat ihan täynnä sen suhteen, että pystymme toteuttamaan sitä meidän omaa pelitapaamme mahdollisimman hyvällä tasolla, kun pelit alkavat. Tässä on vielä aika paljon töitä sen suhteen ja aikaa on rajallinen määrä. Itse pelin ja toimintatapojen kehittäminen jatkuu koko syystalven ajan. Kun on aloitettu projekti, niin tehdään omia hommia mahdollisimman hyvin ja katsotaan sitten, että missä ollaan, Kapanen sanoo, lisäten kuitenkin perään:

– Onhan tuo toki mielenkiintoista nähdä. Viime vuonna kaksi luisteluvoimaista joukkuetta eteni finaaliin ja heistä toinen pelasi vahvaa kiekollista peliä, eli KalPa, joka otti mestaruuden. SaiPa ei harjoittanut aivan samanlaista kiekkokontrollia, mutta he pelasivat nopeatempoista peliä, ja he pystyivät syöttämään sekä liikuttamaan kiekkoa hyvin. Tuo osoitti sen, että melko yksinkertaisella, mutta tehokkaalla ja järkevällä pelitavalla voi päästä pitkälle. Aktivoiko tuo sitten muita joukkueita lähestymään ja toteuttamaan tuota tapaa, en tiedä. Sillä ei ole mulle käytännössä mitään merkitystä, kun tiedän, mitä me yritämme tavoitella ja toteuttaa. Se on ainut asia, mihin me tällä hetkellä keskitymme, Kapanen linjaa.

Uusi SM-liigakausi käynnistyy 9. syyskuuta. Pelicans kohtaa avauskierroksella kotonaan Kiekko-Espoon.