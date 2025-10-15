SM-liigan jumboseura Helsingin IFK vahvistuu ruotsalaisvahti Hugo Alnefeltilla. HIFK ei ole vielä virallisesti julkistanut Alnefeltin sopimusta, mutta siirto paljastui keskiviikkona Jääkiekkoliiton pelaajarekisteristä.

Alnefelt pelasi viime kauden SHL:ää ruotsalaisessa HV71:ssä, jossa vyölle kertyi 28 ottelua torjuntaprosentilla 90,0. Ennen sitä 24-vuotias ruotsalainen pelasi kolmen AHL-sesongin aikana 85 ottelua Tampa Bayn farmiseura Syracuse Crunchissa.

Tampa Bay Lightningin maalilla yhdessä NHL-ottelussa esiintynyt Alnefelt ei kuitenkaan ole päässyt tällä kaudella pelaamaan, ja hakee nyt uutta nostetta uralleen Helsingistä. HIFK:lla on ruotsalaisvahdille käyttöä, sillä sekä Niko Hovinen että Paavo Kohonen ovat tällä hetkellä sivussa.