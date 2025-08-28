Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Pistepörssi
Sarjataulukko

SM-liigan tähtihankinnalla raskas vastuu: "Vaikea on minnekään muualle mennä Suomessa"

2:51imgSupervahvistus Sami Vatasen tehtävänä palauttaa JYPin uskottavuus SM-liigassa.
Julkaistu 49 minuuttia sitten

MTV URHEILU

Jääkiekon SM-liigassa nähdään alkavalla kaudella yksi nimekkäimmistä paluumuuttajista vuosikausiin, kun Sami Vatanen pukee taas JYPin paidan päälleen yli 13 vuoden jälkeen. 

Kun Vatanen, 34, hyvästeli SM-liigan sen parhaana puolustajana keväällä 2012, JYP oli juuri voittanut Suomen mestaruuden. 

Nyt tilanne on toinen. JYPin kotihallin laajennushankkeet ovat pitkittyneet ja joukkue on tarponut jo viisi kautta peräjälkeen ilman pudotuspelejä. Taloudellisia tappioita on ropissut. 

Lue myös: Tässä on iso nimi alkavalle SM-liigakaudelle – täräyttää jättiseurasta suorat sanat: "Ei voi jatkua tämä rämpiminen"

NHL:ssä meritoituneen ja Leijonissa sekä olympia- että MM-kultaa juhlineen Vatasen rooli on siis harvinaisen selvä ja raskas: Hänen pitää olla johtavassa roolissa palauttamassa uskottavuus jyväskyläläiseen pääsarjakiekkoon.

– Tämä on ollut minulle niin tärkeä seura pienestä asti. Vaikea on minnekään muualle mennä Suomessa pelaamaan kuin tänne JYPiin, itse seuraan yhteyttä ottanut Vatanen linjaa MTV Urheilulle. 

Miten Vatanen on muuttunut ihmisenä ja pelaajana vuosinaan NHL:ssä ja Sveitsissä? Katso Jani Uotilan toimittama Tulosruutu-juttu yllä olevalta videolta.  

Lisää aiheesta:

Sami Vatanen SM-liigaan!Liigaviikko: Nämä joukkueet kampeavat vaivoin pudotuspeleihin SM-liigassa – Karri Kivi yllättyi kiekkokatsomossaHIFK:n 2000-luvun tilasto kertoo kaiken oleellisen – näin Ville Peltonen löysi rauhan tuulisella paikallaJyväskylässä janotaan menestystä konkariluotsi Jukka Rautakorven johdolla, nouseeko JYP vihdoin suosta? – "Ei voida hypätä loppusuoralle"Suomen mestari puhuu karusta ilmiöstä, jonka nuoret kiekkolupaukset kohtaavat – "Tajuaa, että on oikeasti vasta 17"SM-liigan yllätyshankinta puhuttaa – "Pikkuisen epäilen, että onko tämä järkevää"
LiigaJYPSami VatanenJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga