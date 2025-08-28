SM-liigan tähtihankinnalla raskas vastuu: "Vaikea on minnekään muualle mennä Suomessa"

Jääkiekon SM-liigassa nähdään alkavalla kaudella yksi nimekkäimmistä paluumuuttajista vuosikausiin, kun Sami Vatanen pukee taas JYPin paidan päälleen yli 13 vuoden jälkeen.

Kun Vatanen, 34, hyvästeli SM-liigan sen parhaana puolustajana keväällä 2012, JYP oli juuri voittanut Suomen mestaruuden.

Nyt tilanne on toinen. JYPin kotihallin laajennushankkeet ovat pitkittyneet ja joukkue on tarponut jo viisi kautta peräjälkeen ilman pudotuspelejä. Taloudellisia tappioita on ropissut.

NHL:ssä meritoituneen ja Leijonissa sekä olympia- että MM-kultaa juhlineen Vatasen rooli on siis harvinaisen selvä ja raskas: Hänen pitää olla johtavassa roolissa palauttamassa uskottavuus jyväskyläläiseen pääsarjakiekkoon.

– Tämä on ollut minulle niin tärkeä seura pienestä asti. Vaikea on minnekään muualle mennä Suomessa pelaamaan kuin tänne JYPiin, itse seuraan yhteyttä ottanut Vatanen linjaa MTV Urheilulle.

