Ilves ja KalPa valtasivat jääkiekon Mestarien liigan runkosarjan kaksi kärkisijaa ainoina tappiottomina joukkueina.
Ilves vei CHL:n runkosarjan nimiinsä kairattuaan kuudesta ottelusta täydet 18 pistettä. Tamperelaisseura päätti runkosarjavaiheen eilen 4–1-kotivoitolla Zürich Lionsista.
KalPa sijoittui puolestaan runkosarjassa toiseksi haalittuaan 17 pinnaa. Se voitti viisi ottelua varsinaisella peliajalla ja yhden jatkoajalla.
Runkosarjavaiheen päätösmatsissaan kuopiolaiset peittosivat tänään kotonaan itävaltalaisen KAC Klagenfurtin 3–1. KalPan osumat iskivät Joona Saarelainen, Juuso Könönen ja Lukas Kanak.
CHL:n 24 seurasta vain Ilves ja KalPa ovat onnistuneet viemään runkosarjavaiheen tappiotta läpi.
Lukon ottelu käynnissä
CHL:n kolmas suomalaisseura Lukko veti sekin runkosarjapelit mainiosti läpi: raumalaiset ylsivät sijalle viisi kerättyään 13 pistettä.
Tänään Lukko löi Pekka Tirkkosen valmentaman puolalaisen GKS Tychyn vieraissa 5–4. Leo Tuuva naulasi ratkaisumaalin ottelun päätösminuutilla.
Lukolle osuivat myös kahdesti viimeistellyt Onni Korkka sekä kertaalleen maalanneet Antti Saarela ja Steven Jandric.
CHL:n pudotuspeleihin etenee 16 joukkuetta. Playoff-vaihe käynnistyy 11. marraskuuta.