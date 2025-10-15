Kanadalaisvalmentaja Doug Shedden palaa SM-liigaan 17 vuoden tauon jälkeen. Sheddenin kanssa Leijonia valmentanut Jukka Jalonen muistelee MTV Urheilulle kaksikon yhteistyön sujuneen mallikkaasti 2000-luvun lopussa. Värikäs persoona toi maustetta Leijonien pukukoppiin.

Shedden korvaa Juuso Hahlin Vaasan Sportin päävalmentajana. 2000-luvulla kanadalainen oli ensin vuoden HIFK:ssa, ja sen jälkeen kaksi kautta Jokereissa. Shedden valittiin myös Leijonien päävalmentajaksi kaudelle 2007–2008.

Väliin mahtuu 17 vuotta. Shedden on tehnyt uraa Sveitsissä, Saksassa ja Slovakiassa. Mainetekoja ei ole vyölle maailmalta kuitenkaan kertynyt.

Leijonien kaikkien aikojen menestynein päävalmentaja Jukka Jalonen oli Sheddenin opissa apuvalmentajana maajoukkueessa kauden 2007–2008 ajan.

– Doug on erittäin hyvä tyyppi. Meillä oli hyvä yhteys ja yhteistyö. Hän veti päävalmentajana suuren osan treeneistä, mutta antoi myös minulle taktista vastuuta.

– Tultiin hyvin juttuun. Edelleen ollaan oltu yhteyksissä. Ei nyt mitenkään säännöllisesti, mutta kuitenkin vuosittain. Hän on seurannut minun touhujani ja minä hänen, Jalonen kertoo MTV Urheilulle.

Jalonen kertoi MTV Urheilun haastattelussa aiemmin keskiviikkona yllättyneensä Sportin antamista potkuista.

– Kyllä minä ajattelin, että Doug jossain valmentaa, mutta oletin ehkä, että Keski-Euroopassa. Ei ehkä Suomessa enää. Hän on ollut niin pitkään Sveitsissä ja Saksassa.

Nykyään Italian päävalmentajana toimiva Jalonen tervehtii kollegansa paluuta ilolla.

– Tänään ajattelin laittaa viestiä ja toivottaa tervetulleeksi. Varmaan nähdäänkin, kun hän tulee sitten koutsamaan Sportia johonkin tänne etelään. Jos tulee mahdollisuus, niin ilman muuta menen treffaamaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Suomen Jääkiekkoliiton Shedden-värväys yllätti aikanaan monet. Taustalla oli kuitenkin selkeästi ajatus siitä, että kanadalaisena Shedden oli oikeanlainen projektivalmentaja pienen kaukalon MM-kisoihin.

– Maajoukkueeseen hän toi tiettyä jämäkkyyttä, vaatimustasoa ja voitontahtoa. Pohjoisamerikkalaisena hän vaali tiettyjä arvoja pelissä. Kamppailemista ja kovuutta. Sitähän se voittaminen vaatiikin, Jalonen kertaa.

F***ia kopin täydeltä

Shedden muistetaan Suomessa myös kiistanalaisena ja kiivaana persoonana. Leijonat-kopista Jalonen nostaa esiin yhden tapauksen, joka saa hänet naurahtamaan muisteluihin upotessaan.

– Ensimmäisenä tulee mieleen se, että muutamia ihan värikkäitä ottelupalavereita Doug piti kyllä. Ainakin yhden myös ihan kovassa paikassa MM-kisoissakin. Miten sen nätisti sanoisi, no, kyllä siinä muutama kymmenen f-kirjaimella alkavaa sanaa pääsi ennen tärkeää MM-kisapeliä.

– Se toisaalta vähän rentouttaa sitä toimintaa. Vaikka hän on tosissaan, ja kaikki muutkin olivat tosissaan, niin kyllä siinä tuli vähän hymyä huuliin Suomi-pojillekin. Täysillä vedettiin, mutta tietty pilke silmäkulmassa, Jalonen muistelee huvittuneena.

Shedden luotti "riehumisessaan" pohjoisamerikkalaiseen tyyliin. Leijonat-kopissa kiroilun kyllästämiä paasauksia kuunteli joukko huippupelaajia. MM-joukkueeseen kuuluivat muun muassa Saku Koivu, Teemu Selänne ja Olli Jokinen.

– Jos joku muu olisi heittänyt tuollaista, niin olisi ajateltu, että mitäs tässä tapahtuu. Se kuului hänen persoonaansa. Siinä ei sinänsä ollut mitään erikoista, mutta meille suomalaisille se oli vähän outoa ja uutta. Hyvinhän me siellä kisoissa pelattiin.

Leijonat nappasi kyseisistä kisoista MM-pronssia. Mitaliottelussa Ruotsi kaatui maalein 4–0.

– Hyvä äijä myös kaukalon ulkopuolella. Rento tyyppi. Se on tärkeää valmentajalle, että osaa erottaa työn ja vapaa-ajan. Jääkiekkoa ei tarvitse miettiä 24 tuntia putkeen, Jalonen päättää.

Shedden hyppää Sport-penkin taakse kun työluvat ovat kunnossa. On hyvin epätodennäköistä, että hän valmentaisi vielä tulevana viikonloppuna.