Tommi Niemelä jakaa nyt kovan ylistyksen Rikard Grönborgin suuntaan – "Tuossa meillä suomalaisilla on aika paljon opittavaa"

Tommi Niemelä ehti valmentaa neljän kauden ajan Lahden Pelicansia ennen kuin hän hyppäsi toiseen osoitteeseen. Lahdessa Niemelän ja hänen valmennusjohtonsa prosessi johti siihen, että Pelicans ylsi kahtena keväänä putkeen Liigan finaaleihin.

Molemmilla kerroilla tuloksena oli tappio. Ja molemmilla kerroilla Pelicans taipui Tapparalle.

– Hienoja voiton ja tappion hetkiä, mahtavia kokemuksia ja ennen kaikkea yhdessä olemista. Teimme keväällä finaalisarjan jälkeen analyysit siitä, että oliko harjoittelussa, ryhmädynamiikassa tai yksittäisissä tapahtumissa jotain. Nuo ovat kuitenkin yksityiskohtia. Uskon enemmän prosessiin ja siihen, että se on aina onnistunut, jos se johtaa johonkin. Nuo finaalit ovat olleet hienoja opin paikkoja ja nyt ollaan tässä, Niemelä sanoo MTV Urheilulle Tampereella – kahden edelliskevään finaalitappioiden jäljiltä.

Lahdessa Niemelän teemana oli petraaminen. Koko ajan piti olla parempi, päivästä toiseen, myös pudotuspelien keskellä.

Onko teema jotenkin muuttunut Tampereelle tullessa?

Ehhei, ei suinkaan.

– Jatkuvaa kehittymistä, ihan päivästä toiseen, Niemelä ilmoittaa hymyissä suin isosta Ilves-teemasta.

– Uskon ja uskomme tuohon. Jatkuva kehittyminen johtaa jatkuvaan menestymiseen. Se, että johtaako se vuosittaiseen voittamiseen, sitä on vaikea sanoa, kun muutkin yrittävät ihan tosissaan. Osoitimme kuitenkin edellisessä prosessissa sen, että jos jatkuvasti kehittyy ja jos siihen pystyy keskittymään, niin jotain pystyy myös saavuttamaan. Ja ihan varmasti koko ympärillä ollut yhteisö otti askeleita eteenpäin, Niemelä jatkaa.

Pennasen sanat

Niemelä on tervehtinyt ilolla uuden kotikaupunkinsa erityispiirrettä.

– Täällä Tampereella hokibuumi on aikamoisella tasolla. Ihmiset suhtautuvat intohimolla jääkiekkoon – ihan puolin ja toisin. Kaupassa on joko sanottu, että ”tervetuloa Tampereelle” tai että ”tulit sitten tänne”. Nuo ovat olleet ne kaksi vaihtoehtoa, Niemelä naurahtaa, viitaten Tampereen klassiseen Tappara vai Ilves -kysymykseen.

– Hienoja hetkiä, ei mitenkään negatiivisia. Tuo kaupunkiin liittyvä piirre on tullut hienosti esille, Niemelä kehuu.

Niemelä perii nykytehtävänsä Antti Pennaselta, joka siirtyi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen eli Leijonien päävalmentajaksi. Niemelän edeltäjä eli Pennanen jakoi viime talvena Ilves-yhteisöstä varsin kovaa tekstiä, kun hän puhui seuran pitkään jatkuneesta menestyksettömästä putkesta.

Pennasen mukaan menneisyyden taakka johti siihen, että Ilveksen nykyjoukkue sai kovaa painetta kannattajiltaan ja ympäristöstä. Pennanen puhui jopa siitä, että Ilves on SM-liigan Toronto Maple Leafs. Tällä hän viittasi siihen, miten NHL:n perinneseura ei ole voittanut pitkään aikaan mitään ja että miten ilmiö näkyy seuran arjessa.

Niemelä muistaa Pennasen ulostulon.

– Aina kun menee jonnekin, niin historia pitää tietää. Olisi hölmöä, jos siitä ei ottaisi selvää. Uskon kuitenkin siihen, että on asioita, joihin voi vaikuttaa ja joihin ei voi vaikuttaa. Niihin, joihin ei pysty vaikuttamaan, niitä ei kannata sen enempää murehtia. Meidän valmentajiemme isoin tehtävä on auttaa pelaajia. Toki, joukkueen tehtävä on palvella yhteisöä. Täällä Tampereella on mahtava yhteisö niin hyvinä kuin heikoimpina hetkinä. Yhteisö elää yhdessä tunteella. On mahtavaa, että saa olla osa sitä. Ei noita paineita sun muita tarvitse valmennusprosessin osalta miettiä, Niemelä vastaa aiheeseen liittyen.

Oppia

Tampereella Niemelä kohtaa paikallisotteluissa ruotsalaisen Rikard Grönborgin valmentaman Tapparan. Eli siis sen seuran ja päävalmentajan, jolle Niemelän Pelicans kumarsi viime kevään finaaleissa.

Niemelä jakaa hyvin avokätisiä kehuja Grönborgin suuntaan, kun esille nousee se, miten tämä avasi monien kiekkoseuraajien silmiä omilla erilaisilla metodeillaan ja erilaisella pelitavalla, mitä Tappara harjasi erityisesti viime syksynä.

Tappara pelasi tuolloin hyvin vauhdikasta ja aggressiivista flowlätkää, mikä erosi huomattavasti siitä, mitä Tappara on ollut jo pidemmän aikaa.

– On aina hyvä, kun löytyy erilaisia näkemyksiä. Toki, jos katsoi keväällä Tapparan pelaamista, niin ei se enää hirveän erilaista ollut. Siellä viisi pelaajaa yritti tehdä yhtäaikaisesti asioita ja tietyllä tyylillä. Se, että miten he pelasivat ihan alkukaudella – siinä oli vähän erilaisuutta mukana. Kevään Tappara oli hyvin lähellä sitä, mitä he ovat olleet aiemminkin, Niemelä miettii, siirtyen huomiossaan ison kuvan puolelle.

– Mun mielestä se, mikä tuossa oli hienoa ja mistä nostan hattua korkealle, oli se, että miten he veivät oman prosessinsa maaliin. Siitä voi oppia paljon. Jos haluaa tehdä muutosta, niin sen muutoksen pitää olla alussa aika radikaali, jotta sitä voi vetää sitten taaksepäin. Heillä kävi siinä mielessä hienosti, että he voittivat heti alussa pelejä, mikä taas mahdollisti sen, että he uskalsivat jatkaa muutoksen tiellä. Jos alkuhetkillä olisi tullut jatkuvasti takkiin, niin tuo olisi voinut olla vaikeampi juttu. Uskon silti, että he olisivat vieneet tuon läpi, Niemelä sanoo Tapparan tyylimuutoksesta.

– Oli hienoa, että he uskalsivat lähteä erilaiselle tielle ja että he veivät sitä systemaattisesti eteenpäin. Tuossa meillä suomalaisilla on aika paljon opittavaa, koska olemme aika kimpoilevia tapauksia monessa suhteessa. Olemme aika lyhytnäköisiä siinä, mitä teemme. Meidän pitäisi yrittää nähdä se, että mihin suuntaan oma juttu on menossa. Mutta tuosta prosessin läpiviennistä pitää jakaa kyllä isot propsit, Niemelä jakaa kehuja Grönborgin suuntaan.

Onko voimaa?

Niemelä viittaa kimpoilulla kärsivällisyyteen. Sitä vaaditaan nyt Tampereella, sillä Ilves lähtee nyt uuden päävalmentajansa Niemelän johdolla uuden projektin pariin.

Löytyykö kärsivällisyyttä? Se on eri asia, mutta sitä Niemelä ei mieti liikaa.

– Meillä Suomessa asioita mitataan vähän liikaa yksittäisten pelien perusteella. Jos otetaan huomioon 10 pelin otanta, niin silloin voi jo vähän sanoa siitä, että missä mennään ja mikä toimii. Yksittäisessä ottelussa esimerkiksi onnella on oma merkityksensä ja erikoistilanteet vaikuttavat aika paljon lopputulemaan. Jos pystyisimme katsomaan aina vähän pidemmälle, niin uskoisin, että olisimme parempia. Ihan jos puhuu kaikkien organisaatioiden ja yhteisöjen tasolla, Niemelä ehdottaa, jatkaen aiheesta:

– Toki, jos näkyy se, että prosessi ei etene tai että hommassa ei ole riittävää systemaattisuutta taustalla, niin silloin voi kyllä mitata sitä, että mitä aina kunakin päivänä tapahtuu. Mutta jos toiminta on systemaattista, niin silloin sille kannattaa antaa aikaa.

Niemelän kanta ei ole muuttunut, kun hän puhuu jääkiekon evoluutiosta eli siitä, että mihin suuntaan koko laji on menossa. Niemelä puhui jo Lahden vuosien aikana niin sanotusta gegenpressistä. Tällä jalkapallosta tutulla termillä viitataan jatkuvaan prässäämiseen eli jatkuvaan paineen antoon.

– Uskon edelleen siihen, että jääkiekko on menossa tuohon suuntaan. On selvää, että vanhojen tapojen poisoppiminen on pitkä prosessi, eikä nyt puhuta vain yhdestä joukkueesta, vaan paljon laajemmista rakenteista. Tuossa pitää olla ihan etunenässä ajamassa prosessia eteenpäin. Uskon, että tuolla saralla ovat ne seuraavat askeleet, mitä voi ottaa. Tuossa oleellista on se, että pystyy hallitsemaan virtausta hyökkäysalueen toiminnan kautta. Eikä tuossa puhuta pelkästään hyökkäämisestä vaan myös siitä, että miten puolustaa hyökkäysalueella. Tuo vaatii kaikkien mukanaoloa ja sitä, että jalkaa ei voi päästää hetkeksikään kaasulta pois. Tuo kehitys on aika vaiheessa vielä, Niemelä myöntää.

Uudessa ympäristössään Niemelä kiittelee sitä, miten hyvällä asenteella Ilveksen pelaajat ovat lähteneet hänen johtamansa projektin kelkkaan. Ilves kuuluu yhä, viime vuosien tapaan, Liigan suurimpien mestarisuosikkien joukkoon.

Ilveksen kohdalla suurimmat kysymysmerkit kohdistuvat siihen, että löytyykö joukkueesta riittävästi maalintekovoimaa muun muassa Jani Nymanin (26 maalia viime kaudella), Joona Ikosen (20 maalia) ja Oula Palveen (20 maalia, 64 pistettä) poistumisten myötä.

– Uskon kyllä, että meiltä löytyy ihan riittävästi sitä. Sitten kun kaikki ovat terveinä ja olemme saaneet joukkueen sellaiseksi, mitä olemme kaavailleet, niin uskon kyllä, että meillä on kaikki tarvittava olemassa, Niemelä luottaa.

Ilves aloittaa oman liigakautensa 18. syyskuuta kotiottelulla TPS:ää vastaan.