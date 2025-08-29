Kultaleijonat intoa täynnä uusiin pesteihinsä – tätä kaikkea on luvassa: "Pelaajiakin pitää arvostella"

Leijonissa maailmanmestaruutta keväällä 2011 juhlineet Jesse Joensuu ja Juhamatti Aaltonen täydentävät MTV Urheilun SM-liigatiimin asiantuntijakaartin.

Joensuun ja Aaltosen lisäksi SM-liigakauden asiantuntijoina toimivat tuttuun tapaan Lasse Kukkonen, Antti-Jussi Niemi, Ari Vallin, Karri Kivi, Pekka Saravo ja Siim Liivik.

Juhamatti Aaltonen oli osa MTV Urheilun asiantuntijatiimiä jo viime kevään MM-kisoissa. Taitava ja juonikas hyökkääjä ilmoitti elokuussa lopettavansa pelaajauransa, mikä avasi mahdollisuuden hypätä mukaan myös SM-liigan kiekkolähetyksiin.

Aaltonen huomasi jo MM-kisoissa nauttivansa asiantuntijan työstä.

– Tosi mukavaa. Tykkäsin tosi paljon ja oli mukava tehdä. Tosi innolla odotan kautta, Aaltonen summaa.

Joensuulle asiantuntijan työ on täysin uutta. Hänen mittava pelaajauransa päättyi kauden 2023-24 jälkeen. Ensimmäisen uran jälkeisen vuotensa Joensuu vietti Ässien organisaatiossa, mutta nyt aika oli kypsä myös MTV Urheilun asiantuntijapestille.

– Olen todella innoissani. Viime vuonna minulla oli mahdollisuus, mutta pelaajaura ja pukukoppi oli vielä jotenkin niin lähellä omaa sydäntä. Koki, että on siellä, joten en nähnyt sitä silloin mahdollisena. Nyt oli oikea aika. Tosi mielenkiintoista lähteä kilpailemaan tällä saralla, että pärjääkö telkkarissa, Joensuu heittää.

Vaikka työ on molemmille vielä tuore ja uusi, tietävät Joensuu ja Aaltonen sen, millaisia asiantuntijoita he haluavat alkavalla SM-liigakaudella olla.

– Haluan olla rehellinen ja pyrin sanomaan mielipiteeni ymmärtäen sen, että ne gladiaattorit ja esiintyjät ovat siellä kaukalossa. Jos saisin pelata SM-liigaa vaikka nelosketjussa, jos pärjäisin, niin kyllä pelaisin. Pelaajiakin pitää arvostella, mutta kyllä kaikki haluaisi pelata edelleen, Joensuu sanoo.

– Haluan olla sellainen persoona, jollainen olin pelaajana ja yleensä ihmisenäkin. Pilke silmäkulmassa, mutta rehellisesti sanotaan se, mitä ajatellaan. Tietenkin etsin aina sellaisia kivoja pieniä yksityiskohtia, että miksi jotkut asiat tapahtuvat. Tietenkin joukkueiden peliäkin käydään läpi, mutta tykkään siitä yksilötaidosta, joten sitä aion seurata, Aaltonen puolestaan kertoo.

Sekä Joensuu että Aaltonen tuovat asiantuntijakaartiin oman lisämausteensa.

Joensuun vyöllä on yli 300 KHL-ottelua, yli 120 NHL-ottelua ja kokemusta Sveitsin ja Ruotsin pääsarjoista. Palkintokaapista löytyy myös yksi maailmanmestaruus.

Aaltonen pelasi urallaan yli 200 KHL-ottelua, yli 580 SM-liigaottelua, yli 100 SHL-ottelua ja edusti Leijonia peräti viisissä MM-kisoissa. Palkintokaapista löytyy maailmanmestaruus, olympiapronssi ja kolme Suomen mestaruutta.

Joensuun ja Aaltosen pelaajaprofiilit olivat hyvin erilaisia. Aaltonen oli taiteilijamainen taitopelaaja ja Joensuu työteliäs voimahyökkääjä.

Pelaajaurien ja omien pelityyliensä myötä Aaltonen ja Joensuu tietävätkin tarkasti, minkälaisiin seikkoihin he kykenevät asiantuntijoina parhaiten tarttumaan ja tuomaan siten lisäarvoa studiokeskusteluihin.

– Joukkueen ilme ja se, miten ollaan valmistauduttu. Asenne ja se, miltä se näyttää. Siinä on sellaiset, missä koen olevani vahva asiantuntija. Totta kai, kun on pitkä jääkiekkotausta, niin kaikkea pystyy arvostelemaan ja on niin sanotusti asiantuntija, Joensuu avaa.

Aaltosellakin omat vahvuudet juontavat juurensa hänen omaan pelityyliinsä.

– Kiekollinen peli, ylivoimapeli ja hyökkäyspeli. Siinäpä ne, Aaltonen virnistää.

Uusi SM-liigakausi käynnistyy tiistaina 9. syyskuuta. Kaikki ottelut on tuttuun tapaan nähtävissä MTV Katsomossa.