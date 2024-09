Salla, 35, juoksi 2 400 metriä Cooperin testissä – onko tulos hyvä?

– Miesten data löytyy ensi vuonna 50 vuoden takaa. Ja meillä on se valitettava fakta, että me nähdään siellä oikeastaan 70-luvun lopulta dramaattinen 400 metrin keskimääräisen arvon lasku. Ja ehkä vaikein hyväksyä on se, että niiden huonojen tulosten, alle 2 200 metrin tulosten, prosentuaalinen osuus siitä porukasta on noussut neljästä prosentista lähes kolmannekseen. Ja se on sitten yhteiskunnallisestikin iso asia, Vasankari toteaa.