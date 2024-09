Leeville tehtiin elinsiirto 16-vuotiaana

Leevin tarina on nähtävissä suorassa Elämä Lapselle -konserttilähetyksessä MTV3:lla ja MTV Katsomossa keskiviikkona 4.9. kello 20–22.

Ihon ja silmien keltaisuutta pidettiin aluksi neuvolassa normaalina vastasyntyneen keltaisuutena. Tila ei kuitenkaan hellittänyt. Myös Leevin ulosteet alkoivat olla omituisen vaaleita. Perheestä alkoi tuntua, että jokin on vialla.

Sairaala tuntuu toiselta kodilta

Kuvantamistutkimuksissa, selvisi että Leevillä on sappitieatresia. Se tarkoittaa, että maksanulkoiset sappitiehyet puuttuivat kokonaan. Kolmen kuukauden iässä Leeville rakennettiin keinotekoiset sappitiehyet ohutsuolesta.

– Sittenhän arki muuttui aika radikaalisti. Vaikka Leeville tehtiin keinotekoisesti sappitiehyet, ne eivät toimi kuten normaalit, eli niissä on riski tulehdukselle. Leevillä sappitietulehduksia tuli, yleensä kuume nousi, mentiin päivystykseen ja sitten sairaalaan osastolle ja suonensisäiseen antibioottihoitoon. Näitä oli aika paljon, Maarit sanoo.

Leevin kaksi ensimmäistä elinvuotta kuluivat sairaalarumbassa. Hän itse ei muista paljoakaan lapsuuden osastoajoista. Sairaalamaailma on kuitenkin tullut hyvin tutuksi.

Arki sairaalassa on erilaisia tutkimuksia, toimenpiteitä ja verinäytteitä. Perheen onneksi he asuivat lähellä Lastenklinikkaa.

– Hän ei hirveästi jännitä tai pelkää erilaisia tutkimuksia, vaikka on ollut kivuliaita ja ikäviäkin juttuja. Esimerkiksi verikokeita ottaessa hoitaja yrittää harhauttaa lapsen katseen johonkin kivaan leluun, mutta pienenä Leevi ei halunnut katsoa ollenkaan lelua, vaan sitä, mitä hänelle nyt tehdään, Maarit kuvaa.

– Leevi jotenkin asennoituu niin, että hoidetaan homma. Se on tietysti vanhemmille helpotus, että hän on näin lunkisti suhtautunut.

Suomessa jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole luovutusta erikseen kieltänyt.

Isä Samin mukaan vanhemman rooli sairaalassa on olla paitsi tukija, myös seuralainen.

– Sairaalassa vanhemman rooli on olla lapsen tukena ja joskus vähän viihdyttäjänäkin. Kyllähän siellä hyvää hoitoa saa ja henkilökunta huolehtii hoidosta, ja maksansiiron jälkeen kuntoutuksesta, Sami sanoo.

Maksansiirron mahdollisuudesta puhuttiin jo 2-vuotiaana

"Kun sain soiton, että minut oli laitettu elinsiirtojonoon, olin jonossa menossa Elämä lapselle -konserttiin"

Maksan alueella tuntui kipuja, joiden syy jäi pimentoon. Lääkäri kuitenkin totesi, että on aika siirtyä elinsiirtojonoon.

– Kyllähän se yllätys oli, että maksa niin nopeasti löytyi. Olimme suurin piirtein edellisenä päivänä puhuneet Leevin kanssa, että vaikka hän on elinsiirtolistalla, jatketaan elämää kuten ennenkin. Hän käy koulua, varaillaan konserttilippuja. Ei eletä pelkästään se yksi asia mielessä, Sami sanoo.

"Saatoin Leevin leikkaussaliin ja hän hymyili vielä siinä vaiheessa, kun oli leikkauspöydällä"

– En silloin tajunnut, miten iso juttu se on. En hahmottanut sitä enkä jännittänyt. On niissä leikkaussaleissa käyty useampikin kierros, Leevi kuvaa.

Hänelle on tehty useita ruokatorven tähystyksiä, johon liittyy nukuttaminen. Kokemus auttoi suhtautumaan myös elinsiirtoon rennosti.

Hyljinnänestolääkitys sitoo aina: "Pitää ottaa kellontarkasti"

Vaikka maksa on vaihdettu, sairaalarumba ei ole loppunut. Ensimmäinen vuosi elinsiirron jälkeen on hyvin tiivistä seurantaa, jossa tutkitaan, miten maksa ja lääkitykset alkavat toimia. Jos kaikki menee hyvin, käynnit alkavat harveta.

– Lääke pitää ottaa kellontarkasti, siinä on vain noin tunnin liukumavara. Vaatii kurinalaista elämää ja sitoutumista, että lääkkeen muistaa. Sitä olemme kaikki nyt harjoitelleet. Elämän pitäisi olla aika säännöllistä, Maarit kuvaa.

"Omaa oloa helpottaa, kun ei liikaa rupea murehtimaan"

Läpi sairaalavuosien perhe on saanut voimaa hetkessä elämisestä. Tärkeintä on olla tässä ja nyt sen sijaan, että pelkäisi tai pohtisi tulevaa.

– Koen, että se hetkessä eläminen on muotoutunut näiden vuosien aikana. Kun lapsella nousee kuume ja pitää lähteä päivystykseen, jotenkin täytyy vain ottaa se asenne, että on turha murehtia kotona kasvavaa pyykkikasaa tai sitä, että kämppä on sekaisin. Keskittyy vain olemaan lapsen kanssa siinä hetkessä, Maarit sanoo.