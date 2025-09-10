Tänään televisiossa: Legendaarinen bändi tekee paluun suorassa lähetyksessä!

Iso H ja Elastinen
Julkaistu 47 minuuttia sitten
Jere Silfsten

Fintelligens tekee paluun suorassa televisiolähetyksessä.

MTV Uutiset pääsi tapaamaan räppäri Elastisen eli Kimmo Laihon Uuden lastensairaalan leikkihuoneessa, missä artisti oli tutustumassa paikkoihin yhdessä Teemu-nallen kanssa.

Elastinen on pitkäaikainen kummi ja istuu Kummien hallituksessa.

Mies nähdään keskiviikkona Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa.

Elastinen ei esiinny konsertissa yksin, vaan lavalla nähdään Fintelligens-yhtye, johon kuuluu Elastisen lisäksi Iso H. Fintelligens esiintyi konsertissa ensimmäisen kerran jo 25 vuotta sitten.

Heidän viimeisin Täytyy tuntuu -albumi julkaistiin vuonna 2011.

Yhtye teki vuosien jälkeen paluukeikan tänä kesänä Helsinki City Festivalissa. Nyt luvassa on paluu myös televisioon. 

– Ei valtavasti jännitä, on hyvä fiilis päästä esittämään jotain erilaista ja saada pitkästä aikaa Fintelligens lauteille, kertoo Elastinen.

Kaksikko on harjoitellut tulevaa televisioesiintymistä varten.

– Treenattu on yhdessä ja siitä tulee upeeta. Näette, että vanha loisto kunnossa.

Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa keskiviikkona 10. syyskuuta kello 20–22.

