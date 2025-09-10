Tänään televisiossa: Legendaarinen bändi tekee paluun suorassa lähetyksessä!

Fintelligens tekee paluun suorassa televisiolähetyksessä.

MTV Uutiset pääsi tapaamaan räppäri Elastisen eli Kimmo Laihon Uuden lastensairaalan leikkihuoneessa, missä artisti oli tutustumassa paikkoihin yhdessä Teemu-nallen kanssa.

Elastinen on pitkäaikainen kummi ja istuu Kummien hallituksessa.

Mies nähdään keskiviikkona Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa.

Elastinen ei esiinny konsertissa yksin, vaan lavalla nähdään Fintelligens-yhtye, johon kuuluu Elastisen lisäksi Iso H. Fintelligens esiintyi konsertissa ensimmäisen kerran jo 25 vuotta sitten.

Heidän viimeisin Täytyy tuntuu -albumi julkaistiin vuonna 2011.

Yhtye teki vuosien jälkeen paluukeikan tänä kesänä Helsinki City Festivalissa. Nyt luvassa on paluu myös televisioon.

– Ei valtavasti jännitä, on hyvä fiilis päästä esittämään jotain erilaista ja saada pitkästä aikaa Fintelligens lauteille, kertoo Elastinen.

Kaksikko on harjoitellut tulevaa televisioesiintymistä varten.

– Treenattu on yhdessä ja siitä tulee upeeta. Näette, että vanha loisto kunnossa.