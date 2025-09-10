Lastensairaalan kaapin sisältö yllättää Helsingissä

Helsingin Uudessa lastensairaalassa on lasten leikkihuone, jossa lapset pääsevät leikkimään oikeilla sairaalatarvikkeilla.
Uusi lastensairaala on Suomen suurin lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala.
Husin varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Laakso esitteli lastenhuonetta, joka on hänelle päivittäinen työpiste.
– Tämä on lapselle yksi mahdollisuus käsitellä niitä sairaalakokemuksia, koska lapsi käsittelee asioita leikin kautta, kertoo Laakso.
Lastenhuoneessa on monenlaisia tarvikkeita.
– Täällä on paljon sairaalakäytössä olleita tarvikkeita, joita ei voi enää hoitotyössä käyttää. Me otamme niitä tosi mielellämme tänne vastaan.
Leikkihuoneessa olevat tavarat ovat samoja, joita lapset ovat itse kohdanneet hoitonsa aikana.
Tämän lisäksi leikkihuoneessa on kaappi, jonka sisällöstä voidaan kasata lapselle kotiin muistopussukka lääkärileikkejä varten.
– Monesti lapset tykkäävät ihan laastareista ja sideharsorullasta. Toki koitamme valikoida sen mukaan, mitä juuri tälle lapselle on sairaalassa tehty, kertoo Laakso.
Pipetti, verinäytepullo, ruisku. Siinä listattuna esimerkkinä tuotteita, joita lapsi voi saada mukaansa kotiin.
Lastenklinikoiden Kummit ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee lasten ja nuorten hoitoa. Myös kyseinen leikkihuone kuuluu järjestön tukipiiriin.
Paikalla leikkihuoneessa oli myös räppäri Elastinen, joka tutustui myös Uuden lastensairaalan leikkihuoneeseen.
Keskiviikkona 10.9. Elastinen esiintyy Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa, jonka näet MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa kello 20–22.