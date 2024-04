Sähköyhtiö lähetti aiheettomia laskuja useille asiakkaille – KKV pyytää poliisia tutkimaan

Sähköyhtiö 365 Hankinta Oy on kuluttaja-asiamiehen mukaan erehdyttänyt tai pyrkinyt erehdyttämään kuluttajia lähettämällä heille aiheettomia laskuja ja haastamalla heidät tuomioistuimeen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan 365 Hankinta on laittanut vireille lähes tuthat velkomuskannetta käräjäoikeuksiin, joissa vaatimuksen perusteena on ollut "avoin lasku". Useissa tapauksissa KKV:n mukaan velkomuskanne on ollut yhtiön ensimmäinen yhteydenotto asiakkaaseen.